Nguyên liệu làm tôm rang

Để món tôm rang đạt hương vị thơm ngon, khâu lựa chọn nguyên liệu đóng vai trò rất quan trọng. Bạn nên ưu tiên các loại tôm tươi như tôm đất, tôm thẻ hoặc tôm rảo. Đây đều là những loại tôm có thịt ngọt, vỏ mỏng và dễ thấm gia vị khi rang.

Ngoài tôm, một số nguyên liệu thường được sử dụng gồm hành tím, tỏi, nước mắm, đường, tiêu xay và dầu ăn. Tùy khẩu vị gia đình, người nấu có thể bổ sung thêm hành lá, ớt hoặc một chút mật ong để tăng màu sắc và hương vị cho món ăn.

Theo các chuyên gia ẩm thực, tôm tươi có hàm lượng nước tự nhiên cao. Vì vậy, việc kết hợp đúng tỷ lệ gia vị và kiểm soát nhiệt độ khi rang sẽ quyết định món ăn có đậm đà và giữ được độ săn chắc hay không.

Cách rang tôm ngon, giòn rụm

Muốn tôm rang thơm ngon và không bị tanh, bước đầu tiên là sơ chế thật kỹ. Sau khi rửa sạch, bạn nên cắt bỏ râu, chân và phần đầu nhọn của tôm. Với những loại tôm kích thước lớn, bạn nên loại bỏ chỉ đen trên lưng để giúp món ăn sạch hơn và giảm mùi tanh.

Nhiều đầu bếp khuyên nên để tôm thật ráo nước trước khi cho vào chảo. Nếu tôm còn nhiều nước, quá trình rang sẽ kéo dài, khiến thịt tôm dễ bị bở và khó đạt được độ giòn mong muốn.

Chỉ cần lựa chọn tôm tươi và biết cách nêm nếm gia vị sẽ làm ra món tôm rang giòn rụm.

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Khi chế biến, nên làm nóng chảo trước rồi mới cho dầu ăn, lần lượt bỏ vào hành, tỏi. Sau khi hành tỏi dậy mùi thơm, cho tôm vào đảo trên lửa lớn để phần vỏ nhanh chóng chuyển sang màu đỏ cam đẹp mắt. Đây là giai đoạn giúp giữ nước ngọt bên trong thịt tôm.

Khi tôm bắt đầu săn lại, có thể hạ lửa xuống mức vừa phải để gia vị thấm đều. Một trong những bí quyết giúp món tôm rang đậm đà là để phần nước tiết ra từ tôm bay hơi từ từ trong quá trình đảo liên tục. Cách làm này giúp hương vị cô đọng hơn mà không cần sử dụng quá nhiều gia vị.

Cuối cùng, nhiều người thường tăng lửa trong thời gian ngắn để phần vỏ bên ngoài se lại. Đây là mẹo giúp tôm có độ giòn nhẹ, màu sắc hấp dẫn và giảm bớt mùi tanh.

Thành phẩm đạt yêu cầu là những con tôm có màu đỏ au tự nhiên, vỏ khô ráo, thịt săn chắc, thơm mùi nước mắm và không còn mùi tanh khó chịu.

Những lưu ý khi chọn tôm

Để chọn được tôm tươi ngon, người mua nên lưu ý về màu sắc. Tôm tươi thường có vỏ sáng bóng, có độ trong suốt, thân săn chắc và phần đầu gắn chặt với thân. Nếu bạn thấy vỏ tôm chuyển màu bất thường, xuất hiện các đốm đen hoặc phần thân mềm nhũn thì không nên mua.

Ngoài ra, tôm tươi thường có mùi tanh bùn đặc trưng, không có mùi hôi hay mùi khai. Nếu ngửi thấy mùi lạ, tốt nhất bạn không nên lựa chọn vì có thể ảnh hưởng đến hương vị món ăn cũng như không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đối với món tôm rang, nhiều đầu bếp khuyên nên chọn những con tôm cỡ vừa thay vì quá lớn. Loại tôm này thường dễ thấm gia vị, nhanh chín và cho hương vị hài hòa hơn sau khi chế biến.

Chỉ cần chú ý từ khâu chọn nguyên liệu, sơ chế đến cách điều chỉnh lửa khi nấu, bạn hoàn toàn có thể chế biến món tôm rang thơm ngon, đậm đà, vỏ giòn nhẹ và không còn mùi tanh, giúp bữa cơm gia đình thêm hấp dẫn.

(Tổng hợp)