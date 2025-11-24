Đây là những thông tin được quảng cáo rầm rộ trên trang Facebook của một số cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội về liệu pháp truyền dịch thải độc gan.

Facebook một phòng khám đăng bài viết với nội dung: "Liệu pháp truyền dịch thải độc gan, giúp thải độc siêu tốc, hạ men gan, mỡ máu, đặc biệt ngăn ngừa ung thư gan".

Tương tự, trên Facebook Trung tâm Gan thận một bệnh viện tư tại Hà Nội cũng quảng cáo liệu trình thải độc - phục hồi gan chuyên sâu: “Đào thải độc tố tích tụ lâu ngày trong gan; phục hồi chức năng gan - ổn định men gan; ngăn ngừa biến chứng xơ gan, viêm gan mạn, ung thư gan”.

Nhiều cơ sở khám chữa bệnh đang quảng cáo có thể thải độc gan bằng liệu trình 3-5 buổi. Ảnh: N.Huyền

Trong vai người bị viêm gan B, phóng viên liên hệ tới tổng đài của trung tâm trên, nhân viên tư vấn hướng dẫn đến viện làm các xét nghiệm.

“Nếu các chỉ số gần như ổn định thì chỉ cần truyền khoảng 2-3 buổi. Các chỉ số cần phải lưu ý thì sẽ truyền khoảng 5 buổi, giá 3 triệu đồng/buổi. Thời gian mỗi buổi kéo dài 2-3 giờ sẽ điều trị triệt để tận gốc các bệnh lý nền đồng thời tái tạo cho gan lớp màng bảo vệ”, nữ nhân viên chăm sóc khách hàng hướng dẫn.

Đáng lưu ý, theo lời nhân viên này, không chỉ người uống nhiều rượu bia, uống thuốc kháng sinh dài ngày mà ngay cả người bình thường cũng có thể sử dụng liệu pháp này.

“Phác đồ áp dụng là y học tái tạo, liệu pháp thải độc chỉ là một bước trong phác đồ đó. Phác đồ sẽ vừa thải độc gan vừa tái tạo gan, đặc biệt với những người bị viêm gan B”, nữ nhân viên thông tin.

Chiêu trò lừa người bệnh

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng liệu trình trên gây tốn kém và không cần thiết, thậm chí tiềm ẩn một số nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS.BS Trần Việt Tú, chuyên gia tại Trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội (Bệnh viện Xanh Pôn) cho biết, nếu các phòng khám, bệnh viện quảng cáo liệu trình thải độc gan với phác đồ điều trị cụ thể thì liệu trình đó bắt buộc phải được Bộ Y tế cấp phép.

Phó giáo sư Trần Việt Tú băn khoăn, liệu trình này đã được cấp phép của cơ quan quản lý chưa? Các thuốc tiêm truyền qua đường tĩnh mạch có được lưu hành, đã được thử nghiệm lâm sàng chưa?

"Thanh lọc gan bằng cái gì trong lúc gan đang làm nhiệm vụ thanh lọc cho toàn bộ cơ thể? Tôi cho rằng quảng cáo thải độc gan bằng liệu trình truyền dịch rất mơ hồ. Việc quảng cáo trên các trang mạng xã hội như thế rất nguy hiểm đối với cộng đồng. Quảng cáo 1 liệu trình từ 3-5 buổi có thể thải được độc tố trong gan là nói bậy”, Phó giáo sư Trần Việt Tú nhấn mạnh.

PGS.TS.BS Trần Việt Tú tỏ ra bất ngờ khi xem các quảng cáo về liệu trình thải độc gan. Ảnh: N.Huyền

Khi phóng viên hỏi về căn cứ pháp lý (chứng nhận cấp phép liệu trình của cơ quan chức năng), các cơ sở đều không thể đưa ra hoặc cho hay đó là “liệu pháp độc quyền” nên không thể... tiết lộ.

Không có loại dịch nào có thể phòng ngừa ung thư gan

Theo Phó giáo sư Trần Việt Tú, gan chịu tác động rất nhiều ở môi trường, chỉ cần một tác động nhỏ (sốt uống thuốc cảm cũng khiến men gan tăng). Men gan tăng tức là gan bị hoại tử. Nhưng các tế bào bị hoại tử ấy nếu không có các tác nhân tiếp tục tấn công thì sẽ khôi phục rất nhanh chóng. Chỉ 3 ngày sau, men gan lại trở về ngưỡng an toàn. Đó chính là sự kỳ diệu của gan. Tế bào gan là tế bào non, khả năng tái tạo rất tốt.

Như vậy, trong một số trường hợp, gan có thể tự phục hồi mà không cần dùng “liệu trình thải độc”.

Các chuyên gia nhấn mạnh, không có loại dịch nào có thể thải độc, phòng ngừa được cả ung thư gan. Để lá gan khỏe mạnh, theo Phó giáo sư Trần Việt Tú, cách tốt nhất là không đưa những chất độc vào cơ thể làm hại gan, khiến “máy lọc” làm việc quá sức.

“Ví dụ, người lạm dụng rượu phải ngừng sử dụng loại đồ uống này. Chỉ khi cắt được các tác nhân, men gan mới trở lại bình thường. Trong trường hợp tổn thương hủy hoại tế bào gan đến mức vàng da, men gan cao thì tình trạng bệnh đã rất nan giải. Do đó, người dân không nên tin các liệu trình sau 3-5 buổi khiến men gan trở lại bình thường như quảng cáo trên mạng”, Phó giáo sư Trần Việt Tú khuyến cáo.