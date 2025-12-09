Tạp chí The National Interest đầu tháng 12 đã đăng tải một bài phân tích nhằm giải thích nguyên nhân khiến ngày càng có nhiều nhà tài phiệt Ukraine chuyển tới Israel.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc một cá nhân rời khỏi quê hương là xung đột. Kể từ năm 2022, đã có rất nhiều nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ rời khỏi đất nước. Nhưng đối với các cá nhân giàu có ở Ukraine, luật nhập cư của Israel mới là nguyên nhân khiến quốc gia này trở thành thỏi nam châm không thể cưỡng lại.

Điểm đến lý tưởng cho các tài phiệt

Theo Luật Hồi hương, chính phủ Israel sẽ cấp quốc tịch cho bất kỳ ai có gốc Do Thái, kể cả vợ/chồng, người cải đạo và một số diện liên quan đều có thể nhận quốc tịch hoặc quyền cư trú lâu dài với tốc độ đáng kinh ngạc.

Doanh nhân Tymur Mindich bay tới Israel giữa bê bối tham nhũng ở Ukraine. Ảnh: Pravda

Nguyên nhân thứ 2 là chính sách miễn thuế với những người nhập cư mới. Đạo luật này có tên là Milchan, cho phép người định cư được miễn thuế đối với thu nhập và tài sản ở nước ngoài trong vòng 10 năm. Đối với giới tài phiệt sở hữu tài sản lớn ở nước ngoài, chính sách này không chỉ là sự ưu đãi mà còn là phao cứu sinh.

Nguyên nhân thứ 3 là Israel không có quá nhiều chế tài, là vùng đất thể hiện sự trung lập. Israel không giống với Liên minh châu Âu (EU), họ sẽ không đóng băng tài sản của các nhà tài phiệt vì những lý do chính trị.

Tymur Mindich và đại án tham nhũng

Ví dụ tiêu biểu nhất cho xu thế này là trường hợp của doanh nhân Tymur Mindich, nhân vật trung tâm trong đại án tham nhũng đang làm rúng động Ukraine. Theo các nguồn tin của Ukraine, ông Mindich đã đáp máy bay xuống Israel chỉ vài giờ trước khi cơ quan điều tra có thể bắt giữ. Thông tin này sau đó đã được tờ Guardian xác thực.

Trước đó, Cơ quan Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) đã cáo buộc Mindich dàn dựng một kế hoạch hối lộ trị giá 100 triệu USD nhằm vào các quan chức năng lượng cấp cao. Vụ việc này đã gây chấn động chính trường Ukraine, khiến quan chức quyền lực thứ 2 ở Kiev là ông Andrey Yermak phải từ chức.

Hiện tại, ông Mindich đang bị xét xử vắng mặt và Ukraine rất muốn dẫn độ người này. Tuy vậy, Israel lại không tỏ ra quá nhiệt tình trong việc đáp ứng đề nghị của Kiev.