Đúng 7h, Bệnh viện long trọng tổ chức khai mạc bầu cử.

Trung tướng Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức phụ trách bầu cử cấp trên, Bệnh viện đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị để tiến hành cuộc bầu cử. 

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nghiên cứu danh sách những người tham gia ứng cử. Ảnh: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Song song với khu vực bỏ phiếu tập trung, Bệnh viện bố trí “hòm phiếu lưu động” đến từng giường bệnh cho các cử tri đã đăng ký.

Ở tuổi bách niên dù sức khỏe không còn như trước nhưng sự minh mẫn và trách nhiệm với dân tộc của Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình vẫn tỏa sáng, đôi bàn tay từng kí tên vào những trang sử vẻ vang của đất nước nay lại cẩn trọng lựa chọn những người đủ đức, đủ tài cho nhiệm kỳ mới.

Lá phiếu của bà không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là biểu tượng của sự tiếp nối, là lời nhắn nhủ về lòng yêu nước cho thế hệ mai sau.

Ảnh: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 32, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Nguyên Phó Chủ tịch nước chia sẻ, là người đã gắn bó với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa 1 đến nay, bà kỳ vọng đợt bầu cử này sẽ chọn được những đại biểu có chất lượng để xây dựng đất nước.

Không chỉ riêng bà mà nhiều cử tri lão thành, những người đã dành trọn cuộc đời phụng sự Tổ quốc vẫn đặt trọn niềm tin vào từng lá phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin son sắt vào thế hệ tiếp nối.

Sau khi kết thúc bỏ phiếu, Tổ bầu cử kiểm phiếu, lập biên bản và bàn giao đầy đủ hồ sơ, vật tư (hòm phiếu, con dấu) cho Ban bầu cử phường Hai Bà Trưng theo đúng quy định.

Với hơn 3.400 cử tri tham gia bỏ phiếu, buổi bầu cử tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 diễn ra nghiêm túc, đúng quy định và thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của Ngày hội bầu cử trên cả nước.

Cụ ông 101 tuổi tự chạy xe máy đi bầu cử
Trong ngày hội toàn dân hôm nay, những hình ảnh các cử tri hơn 100 tuổi ở TPHCM, Hải Phòng vẫn quyết tâm thực hiện quyền công dân của mình đã để lại ấn tượng sâu sắc.
Những lá phiếu đặc biệt từ phòng cấp cứu
Sáng 15/3, hơn 100 cử tri thực hiện quyền công dân tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) bằng hòm phiếu lưu động. Trong đó, rất đông cử tri là các bệnh nhân đang nằm điều trị tại các phòng bệnh đặc biệt.