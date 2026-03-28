Ngày 28/3, Gunma Green Wings gặp Aranmare Yamagata tại giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản. Trước đối thủ vừa sức, các cô gái áo xanh thi đấu áp đảo, giành chiến thắng 3-0 (25/20, 25/22, 25/22).
Ở trận đấu này, Trần Thị Thanh Thuý được HLV trưởng giao nhiệm vụ cho thi đấu ở ví trí đối chuyền. Tay đập đến từ Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ cao, góp công giúp đội nhà giành chiến thắng.
Dù không thi đấu ở vị trí chủ công nhưng "4T" vẫn ghi được 13 điểm với hiệu suất tấn công là 47.62%, 2 điểm block và 1 điểm ace.
Với kết quả này, Gunma Green Wings duy trì vị trí thứ 7 trên BXH và cầm chắc trong tay tấm vé thi đấu ở tứ kết giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản 2025/26.
Ở diễn biến khác, đúng như dự đoán, đội bóng của Trần Thị Bích Thuỷ là Okayama thúc thủ 0-3 trước đối thủ mạnh Hisamitsu Springs - đội đang xếp thứ 2 BXH.