Tiền Phong Marathon 2026 sẵn sàng khởi tranh

Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 diễn ra từ ngày 27 đến 29/3 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Sự kiện năm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của giới chuyên môn và người hâm mộ khi quy tụ hơn 12.000 VĐV chuyên nghiệp lẫn phong trào đến từ nhiều địa phương trong nước cũng như quốc tế. Giải năm nay vẫn duy trì bốn cự ly quen thuộc gồm 5km, 10km, 21km và 42km, tạo nên một lễ hội thể thao quy mô lớn trên đường chạy ven biển Nha Trang. Nhiều gương mặt nổi bật của tuyển điền kinh Việt Nam góp mặt tại giải như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường, Hoàng Nguyên Thanh hay Hoàng Thị Ngọc Hoa...