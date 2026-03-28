BTC giải VĐQG Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và người dân địa phương tham gia Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma và Lễ thượng cờ Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc, mở màn cho giải chạy. 
Lễ tưởng niệm, dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Những người nằm lại phía chân trời không chỉ để nhắc lại một sự kiện lịch sử, mà còn để nối dài sợi dây ký ức, để cùng nhau thắp lên ký ức ấy bằng lòng biết ơn, bằng sự thành kính, và bằng niềm tự hào về những người con đất Việt đã hóa thân vào biển trời để Tổ quốc mãi bình yên.
Đúng 7h sáng 28/3, Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma và Lễ thượng cờ giải VĐQG Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 bắt đầu.
Ngay sau Lễ tưởng niệm, tại quảng trường Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma diễn ra Lễ thượng cờ giải đấu.
Đây không chỉ là nghi thức khai mở cho giải thể thao mang tầm vóc quốc gia, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người Việt Nam cảm nhận rõ hơn rằng Tổ quốc luôn hiện diện trong tim mình.
Cờ Tổ quốc tung bay tại quảng trường Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.
Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi, các người đẹp từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Thùy Dương, Linh Đan, Phương Nhi, Minh Thu, Huyền Cơ tham dự lễ thượng cờ và lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma.
Lá cờ Tổ quốc không chỉ là biểu tượng, mà là nơi gửi gắm ký ức về những người đã ngã xuống, là nơi kết tinh của lòng yêu nước, của ý chí và của niềm tin qua bao thế hệ. 

Hình ảnh xúc động, thiêng liên tại Lễ thượng cờ giải VĐQG Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.

Tại buổi lễ, lá cờ Tổ quốc rộng 2.166 m2 cũng được trải ra tại quảng trường Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma trong màn tôn vinh lá cờ Tổ quốc - một nghi thức đặc biệt trong khuôn khổ giải đấu.
Tiền Phong Marathon 2026 sẵn sàng khởi tranh

Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 diễn ra từ ngày 27 đến 29/3 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Sự kiện năm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của giới chuyên môn và người hâm mộ khi quy tụ hơn 12.000 VĐV chuyên nghiệp lẫn phong trào đến từ nhiều địa phương trong nước cũng như quốc tế. Giải năm nay vẫn duy trì bốn cự ly quen thuộc gồm 5km, 10km, 21km và 42km, tạo nên một lễ hội thể thao quy mô lớn trên đường chạy ven biển Nha Trang. Nhiều gương mặt nổi bật của tuyển điền kinh Việt Nam góp mặt tại giải như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường, Hoàng Nguyên Thanh hay Hoàng Thị Ngọc Hoa...