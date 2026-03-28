Sáng 28/3, Liên đoàn điền kinh Việt Nam tổ chức tập huấn lớp trọng tài làm nhiệm vụ tại giải VĐQG Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67. Đây là công tác được BTC giải đặc biệt quan tâm bởi có ý nghĩa đảm bảo sự thành công, chất lượng giải đấu.

"Giải năm nay đặc biệt có cự ly marathon nam và nữ sẽ tính vào thành tích Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X. Chính vì vậy công tác trọng tài phải đảm bảo hết sức chặt chẽ. Chúng tôi lưu ý một số quy định các đoàn và trọng tài cần chú ý, tránh việc VĐV vi phạm quy định bị loại", Phó chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam kiêm Tổng trọng tài giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67, ông Nguyễn Trung Hinh cho biết.

TTK Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi tập huấn trọng tài.

Một vấn đề được BTC đặc biệt lưu tâm là cự ly marathon của giải đấu có nhiều khúc cua nên VĐV có thể chạy nhầm đường. Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Gia Lai, ông Ngô Gia Hùng cho biết: "Theo luật VĐV cần nắm đường chạy, nhưng thường họ thấy trọng tài dẫn đường sẽ chạy theo. Vừa qua tại giải đấu lớn ở Mỹ nhưng vẫn xảy ra vấn đề này nên BTC cần lưu ý, quán triệt trọng tài phải đi liên tục để nắm chắc đường đua".

Về vấn đề này theo TTK Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng, BTC đã có kế hoạch để trọng tài khảo sát đường chạy nhiều lần. Chiều 28/3, các trọng tài sẽ tiếp tục rà soát lại lần cuối.

Các VĐV có thể chạy nhầm đường nếu không được hướng dẫn kỹ.

"Nhiều giải xảy ra hiện tượng nhầm đường nhưng với giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong, chúng tôi bố trí chặt mỗi cự ly 1 trọng tài dẫn đường chạy trước mô tô cảnh sát, phía sau là đoàn đua. Tuy nhiên nhiệm vụ của trọng tài là đi giám sát, VĐV chạy nhầm có thể được nhắc nhưng tốt nhất VĐV cần nắm vững đường chạy", ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Cũng liên quan tới công tác tổ chức giải đấu, khoảng 400 tình nguyện viên là sinh viên đại học Nha Trang được tập huấn kiến thức về nhận diện nguy cơ đột quỵ, kỹ năng sơ cấp cứu và xử lý tình huống ngưng tim, góp phần đảm bảo an toàn cho các VĐV tham gia giải.

400 sinh viên làm tình nguyện viên tại giải đấu.

Giải VĐQG Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc.

Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000-15.000 VĐV mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.