Ngày 11/4, Gunma Green Wings bước vào vòng đấu tứ kết giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản, gặp đội bóng rất mạnh là Hisamitsu Springs. Trước đối thủ đang đứng thứ 2 BXH, Thanh Thúy cùng các đồng đội thi đấu rất cố gắng.

Bản thân Thanh Thúy có một trận đấu rất đặc biệt, bởi cô sắp chia tay đội bóng Nhật Bản sau một mùa giải gắn bó. Chủ công đến từ Việt Nam thi đấu nổi bật, bên cạnh khả năng phòng thủ. Theo thống kê, Thanh Thuý ghi 16 điểm, hiệu suất 56.5%, là tay đập ghi nhiều điểm nhất bên phía Gunma Green Wings.

Thanh Thúy thi đấu xuất sắc ở trận tứ kết.

Tuy nhiên, trước đối thủ ở đẳng cấp cao hơn, đội bóng của HLV Sakamoto không thể tạo bất ngờ, đành chấp nhận thua 0-3 (20/25, 18/25, 18/25).

Ngày 12/4, Gunma Green Wings tái đấu Hisamitsu Springs với hi vọng lật ngược thế cờ, tuy nhiên điều này rất khó xảy ra khi trình độ giữa hai đội có sự chênh lệch.

Nếu dừng chân ở tứ kết giải Nhật Bản, Thanh Thúy sẽ trở về nước tiếp tục khoác áo VTV Bình Điền Long An, thi đấu tại giai đoạn 1 giải bóng chuyền VĐQG 2026 (đang diễn ra tại Đông Anh, Hà Nội).