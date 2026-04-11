Carlos Alcaraz tiếp tục khẳng định đẳng cấp của tay vợt số 1 thế giới khi đánh bại Valentin Vacherot với tỷ số 2-0 (6-4, 6-4) ở bán kết Monte Carlo Masters 2026, qua đó giành quyền vào chung kết.

Alcaraz không mất quá nhiều sức để giành vé chung kết - Ảnh: RG

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Alcaraz nhập cuộc chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Anh tận dụng tốt những sai lầm của Vacherot để giành break quan trọng, qua đó khép lại set đầu tiên với tỷ số 6-4. Dù tay vợt chủ nhà thi đấu đầy nỗ lực và nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả, Alcaraz vẫn duy trì sự ổn định cần thiết.

Sang set hai, kịch bản không có nhiều thay đổi. Vacherot cố gắng kéo trận đấu vào thế giằng co, nhưng những pha xử lý chính xác ở thời điểm quyết định giúp Alcaraz tiếp tục giành break quan trọng. Tay vợt người Tây Ban Nha giữ vững lợi thế để kết thúc set đấu với tỷ số tương tự 6-4.

Trận chung kết trong mở Monte Carlo - Ảnh: RG

Chiến thắng này đưa Alcaraz vào chung kết, nơi anh sẽ chạm trán Jannik Sinner - đối thủ nhiều duyên nợ. Đây là trận chung kết Masters 1000 thứ 10 của Alcaraz và nên nhớ anh mới 22 tuổi.

Trận đấu tranh chức vô địch dự kiến diễn ra vào 20h ngày 12/4 (giờ Việt Nam), hứa hẹn màn so tài đỉnh cao giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới.