Jannik Sinner tiếp tục phong độ ấn tượng khi vượt qua Alexander Zverev với tỷ số 2-0 (6-1, 6-4) ở bán kết Monte Carlo Masters 2026, qua đó giành quyền vào chung kết.

Ngay trong set đầu, tay vợt người Italia thi đấu hoàn toàn áp đảo. Zverev tỏ ra thiếu ổn định, đặc biệt ở những game cầm giao bóng khi liên tục mắc sai lầm. Sinner tận dụng triệt để để giành tới 3 break, thậm chí có một game thắng trắng, qua đó khép lại set đấu chóng vánh với tỷ số 6-1.

Jannik Sinner vẫn duy trì phong độ cực cao - Ảnh: RG

Bước sang set hai, Zverev thi đấu nỗ lực hơn và cải thiện đáng kể khả năng giao bóng. Tay vợt người Đức tạo ra thế trận giằng co trong phần lớn thời gian.

Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, bản lĩnh của Sinner lại lên tiếng. Anh giành break ở game thứ 10 - game mà Zverev cầm giao bóng bằng một game thắng trắng, qua đó khép lại set đấu 6-4.

Chiến thắng này giúp Sinner thẳng tiến vào chung kết Monte Carlo 2026. Đối thủ của anh sẽ được xác định trong cặp đấu giữa Carlos Alcaraz và Vacherot, hứa hẹn một trận tranh ngôi vô địch rất đáng chờ đợi.