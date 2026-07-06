Chiều nay (6/7), phiên tòa xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa cũ) chưa thể tuyên án vào lúc 15h30 như dự kiến.

Tại phiên tòa chiều nay, HĐXX cấp phúc thẩm cho biết, trong 3 ngày nghỉ nghị án vừa qua, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) đã đạt được thỏa thuận bồi thường gần 800 tỷ đồng cho 61 người bị hại.

Do đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm ghi nhận số tiền này để khấu trừ vào nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Hậu. Do phát sinh tình tiết mới, tòa tiếp tục kéo dài thời gian nghị án đến 17h hôm nay.

Trước đó, bản án sơ thẩm buộc Hậu "pháo" phải bồi thường toàn bộ số tiền hơn 7.030 tỷ đồng cho các nhà đầu tư. Sau bản án sơ thẩm, hàng trăm người bị hại đã kháng cáo vì cho rằng mình không phải là người bị hại mà là bên thứ 3 ngay tình.

Trong các ngày diễn ra phiên tòa xét xử phúc thẩm, trong khi Nguyễn Văn Hậu nhiều lần giữ quyền im lặng thì những người bị hại bổ sung kháng cáo, đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm tăng hình phạt đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Nhiều người bị hại cũng cho rằng Nguyễn Văn Hậu phạm tội Tham ô tài sản chứ không phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo buộc.

Trước thái độ của các nhà đầu tư, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn trình bày: "Tôi xin chấp hành toàn bộ bản án, nộp 100% tiền khắc phục hậu quả trong vòng 90 ngày".

Luật sư Hoàng Văn Hướng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hơn 100 nhà đầu tư, đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét chấp nhận nội dung kháng cáo của các nhà đầu tư để hủy quyết định bản án sơ thẩm phần trách nhiệm dân sự, buộc Công ty Phúc Sơn phải chịu trách nhiệm thay vì bị cáo Hậu.

Một người bị hại có ý kiến cho rằng: “Chúng tôi giao dịch với pháp nhân thì pháp nhân phải thực hiện hợp đồng. Công ty phải giao đất cho chúng tôi. Nếu bị cáo Hậu làm sai thì là sai với Công ty, phải bồi thường cho Công ty. Đây là dự án có thật, Công ty Phúc Sơn vẫn đang hoạt động. Chúng tôi không phải là bị hại”.

Đối đáp với quan điểm của luật sư và ý kiến của người bị hại, đại diện VKS khẳng định, tại thời điểm xảy ra vụ án, Dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. UBND tỉnh Khánh Hòa (cũ) cũng chưa công nhận và giao cho Công ty Phúc Sơn là chủ đầu tư dự án, chưa bàn giao đất trên thực địa và cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị… Tuy nhiên, Công ty Phúc Sơn đã truyền thông, quảng bá bán hàng.

Hành vi của bị cáo phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hợp đồng bị vô hiệu do các nhà đầu tư bị lừa dối, xác định các bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quan điểm đối đáp của đại diện VKS cũng cho rằng, giải quyết hợp đồng vô hiệu phải dựa trên các quy định của pháp luật…