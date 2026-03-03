Chiều 2/3, PGS.TS Hoàng Minh Sơn, quyền Bộ trưởng GD-ĐT tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031 ở đơn vị bầu cử số 7 của Hà Nội. PGS.TS Hoàng Minh Sơn là một trong 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 16 tại đây.

Phát biểu trước cử tri, quyền Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, với hơn 25 năm công tác trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục, ông có điều kiện chứng kiến và tham gia vào những bước chuyển quan trọng của hệ thống giáo dục và đào tạo nước nhà.

Theo ông Sơn, giáo dục không chỉ là lĩnh vực quản lý nhà nước mà còn là nền tảng chiến lược của tương lai, là con đường bền vững nhất để mỗi người dân, mỗi gia đình và cả dân tộc vươn lên.

Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn trình bày chương trình hành động tại hội nghị. Ảnh: MOET

Gắn bó nhiều năm với Thủ đô, ông Sơn bày tỏ sự trăn trở trước những yêu cầu phát triển ngày càng cao trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, hội nhập sâu rộng và sự bùng nổ của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Ông Sơn nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với các quyết sách về giáo dục, đào tạo, khoa học và phát triển nguồn nhân lực là phải đúng về tầm nhìn và đi vào thực tiễn đời sống của người dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa 16, quyền Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu Quốc hội; không ngừng nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và phản biện chính sách; duy trì mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri. Bên cạnh các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định, ông cho biết sẽ mở rộng các hình thức tiếp xúc chuyên đề với đội ngũ nhà giáo, trí thức, sinh viên, doanh nghiệp và người lao động nhằm lắng nghe ý kiến đa chiều, thực chất; phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Trong chương trình hành động, ông Sơn khẳng định sẽ đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện thể chế phát triển giáo dục, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy quản trị hiện đại, tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; bảo đảm chất lượng đi đôi với công bằng trong tiếp cận giáo dục. Đặc biệt, ông nhấn mạnh việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng mới; đồng thời chú trọng thu hẹp khoảng cách vùng miền và chăm lo đội ngũ nhà giáo.