Sáng 3/4, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM xác nhận với VietNamNet, ông Trương Song Đức, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM vừa qua đời.

Ông Đức sinh năm 1942 và là một nhà giáo gắn bó nhiều năm với ngành giáo dục thành phố.

Quá trình công tác, ông Trương Song Đức giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM trong giai đoạn 1997-2004. Đây là thời kỳ ngành giáo dục thành phố có nhiều chuyển biến về quy mô và chất lượng, đặt nền tảng cho các giai đoạn phát triển sau này.

Với những đóng góp của mình, ông Trương Song Đức được vinh danh là một trong 50 nhà giáo tiêu biểu của TPHCM kể từ năm 1975 đến nay.

Nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Trương Song Đức. GDTĐ

Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết ông rất bất ngờ khi nhận tin ông Trương Song Đức qua đời.

Theo ông Ngai, sau ngày 30/4/1975, ngành giáo dục TPHCM trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo, mỗi người đều thể hiện năng lực và tâm huyết riêng. Riêng ông Trương Song Đức đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong bối cảnh nội bộ ngành còn có những điểm chưa thống nhất.

“Tuy nhiên, với kinh nghiệm, sự hiểu biết và cái tâm của người làm giáo dục, ông Đức đã nhanh chóng ổn định hoạt động của ngành”, ông Ngai nói.

Trong thời gian giữ cương vị Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM giai đoạn 1997–2004, ông Trương Song Đức được đánh giá là người luôn quan tâm đến đội ngũ, chăm lo cho sự phát triển chung của ngành. Ông đã đưa ra nhiều quyết sách nhằm củng cố và phát triển giáo dục thành phố.

Một trong những dấu ấn nổi bật, theo ông Ngai là việc đề xuất xây dựng mạng lưới trường lớp, qua đó thúc đẩy các địa phương, quận huyện quan tâm quỹ đất dành cho giáo dục, góp phần bảo đảm chỗ học cho người dân và nâng cao chất lượng dạy học. Bên cạnh đó, ông đề xuất Bộ GD-ĐT cho TPHCM thực hiện chương trình tăng cường tiếng Anh - một trong những điểm nhấn mang lại hiệu quả rõ nét.

Không chỉ trong công tác quản lý, ông Trương Song Đức còn được đồng nghiệp quý mến bởi cách đối nhân xử thế chân thành, luôn quan tâm đến mọi người. Ông nhận được sự kính trọng từ tập thể lãnh đạo, cán bộ ngành cũng như các nhà trường.

“Dù nghỉ hưu đã lâu, ông Đức vẫn luôn được nhắc đến với sự trân trọng. Có thể nói, trong bối cảnh không thuận lợi nhưng với tài năng, đức độ và tâm huyết, ông Đức đã góp phần củng cố và đưa ngành giáo dục thành phố phát triển”, ông Ngai chia sẻ.