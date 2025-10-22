Theo đó, Shopee trở thành đối tác đầu tiên tham gia Facebook Affiliate Partnerships, cho phép các nhà sáng tạo gắn thẻ sản phẩm Shopee ngay trong bài đăng hoặc video Reels. Người xem chỉ cần nhấp vào thẻ sản phẩm để hoàn tất giao dịch trực tiếp, thay vì phải rời khỏi nền tảng. Cách làm này giúp người sáng tạo vừa chia sẻ nội dung, vừa tạo doanh thu từ hoạt động mua sắm của người xem.

Ngoài ra, Shopee cũng tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu giúp nhà sáng tạo tối ưu nội dung, sử dụng công cụ phân tích, cũng như tiếp cận thương hiệu và người bán hàng hiệu quả hơn. Những người tham gia chương trình Shopee Affiliate được hưởng mức hoa hồng cạnh tranh, voucher độc quyền cho người theo dõi và cơ hội hợp tác tài trợ sản phẩm.

Shopee và Meta giới thiệu bộ công cụ mới giúp các nhà sáng tạo nội dung gia tăng thu nhập. Ảnh: Du Lam

Tính năng mới hiện đã được triển khai tại Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc) và Brazil. Nhà sáng tạo nội dung người Thái Lan Suparat chia sẻ, chỉ sau khoảng 10 ngày tham gia, thu nhập của anh đã ghi nhận mức tăng khả quan từ việc gắn thẻ sản phẩm.

Song song đó, Shopee và Meta cũng đang thử nghiệm Collaborative Ads – cho phép gắn sản phẩm Shopee trực tiếp trong các buổi phát trực tiếp (Facebook Live), giúp nhà sáng tạo dễ dàng giới thiệu sản phẩm, tương tác và thúc đẩy doanh số trong thời gian thực.

Theo đại diện Shopee, sự hợp tác này nhằm “hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung, thương hiệu và nhà bán hàng kết nối các cộng đồng người dùng trên Facebook một cách dễ dàng hơn”, đồng thời thúc đẩy kinh tế số phát triển mạnh mẽ hơn tại Việt Nam.

Theo báo cáo Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing Report) 2025của ACCESSTRADE, quy mô thị trường Affiliate Marketing tại Việt Nam ước tính tăng gấp 30 lần trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, lên 700 triệu - 1 tỷ USD.

ACCESSTRADE đánh giá thị trường đang bước vào giai đoạn chuyển mình với những thay đổi lớn về hành vi người tiêu dùng và sự phát triển của các giải pháp công nghệ số. Các nền tảng video ngắn như TikTok, Instagram Reels và YouTube Shorts đang dẫn dắt làn sóng tiếp thị mới, giúp tăng cường tương tác và chuyển đổi khách hàng. Riêng với Shopee, tiếp thị liên kết chiếm khoảng 30% tổng doanh số bán hàng của sàn này.