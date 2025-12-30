Công ty TNHH Panko Vina (phường Bến Cát, TPHCM) vừa thông báo về việc chi trả phúc lợi cho người lao động. Theo đó, doanh nghiệp sẽ chi trả tháng lương thứ 13 cho toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công ty (bao gồm cả lao động thai sản đang nghỉ chế độ) theo quy định của các năm trước.

Bên cạnh đó, Panko Vina sẽ thanh toán đầy đủ trợ cấp thôi việc theo quy định cho người lao động đủ điều kiện, gồm: người có thời gian làm việc trước ngày 1/1/2009; người có thời gian thử việc từ 1 tháng trở lên; lao động nữ nghỉ thai sản có thời gian ngừng việc theo chế độ.

Ngoài ra, phía công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ đóng bảo hiểm cho lao động nữ mang thai để đạt đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản. Đồng thời, doanh nghiệp sắp xếp nhân sự hỗ trợ giải quyết các công việc liên quan đến người lao động như lương, phúc lợi, bảo hiểm và các vấn đề khác.

Đây là những thông tin người lao động Công ty TNHH Panko Vina đặc biệt quan tâm trong những ngày cuối năm 2025.

Công nhân tại Công ty TNHH Panko Vina. Ảnh: Panko Vina

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, Công ty TNHH Panko Vina đã phát đi thông báo chấm dứt hoạt động sản xuất và gửi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên. Doanh nghiệp cho biết, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, việc tiếp tục sản xuất kinh doanh không còn khả thi, công ty sẽ hoạt động đến hết ngày 31/1/2026.

Theo Ban Quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp TPHCM (Hepza), Panko Vina có 2.640 lao động đang làm việc. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gia công dệt, nhuộm, may mặc quần áo các loại.

Một nữ công nhân đang làm việc tại Panko Vina cho hay chị đã gắn bó với công ty được 18 năm. Thông tin công ty đóng cửa khiến những người lao động như chị rất buồn. Nguyện vọng chung của người lao động là nhận được tháng lương thứ 13 sau một năm làm việc vất vả.

Ở góc độ địa phương, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát (TPHCM) cho biết, phường đang chủ động phối hợp với các bên liên quan để hỗ trợ, giới thiệu công nhân của Panko Vina sang các đơn vị mới.

Được thành lập năm 2002, Công ty TNHH Panko Vina (Hàn Quốc) có tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 730 tỷ đồng. Ngành nghề chính của doanh nghiệp FDI này là sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác.

Ước tính, công ty sản xuất được khoảng 75 tấn vải dệt/ngày; 12 tấn sợi nhuộm/ngày; 51,6 triệu sản phẩm/năm.