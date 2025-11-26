Theo báo USA Today, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 25/11 đã đăng tải một bức ảnh chụp chung giữa Tổng thống Trump và ông Patel nhằm phủ nhận mọi tin đồn liên quan đến việc sa thải người đứng đầu FBI.

"Tôi đã đọc tiêu đề bản tin đó cho Tổng thống Trump ngay tại Phòng Bầu Dục, tại thời điểm ông Patel cũng có mặt. Tổng thống đã nói: 'Mọi thứ hoàn toàn sai sự thật. Nào Kash, hãy chụp với tôi một tấm hình để chứng minh rằng anh đang làm rất tốt'", bà Leavitt cho biết.

Tại buổi lễ ân xá gà tây tại Nhà Trắng hôm 25/11, Tổng thống Trump cũng nói, ông Patel "đang rất bận rộn để thực hiện công việc tuyệt vời của mình".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Giám đốc FBI Kash Patel. Ảnh: NYT

Trong một thông cáo cùng ngày gửi tới truyền thông, Nhà Trắng đã dành những lời lẽ tốt đẹp cho ông Patel. "Tổng thống Trump đã tập hợp được một đội ngũ tài năng và họ đang thực hiện xuất sắc chương trình nghị sự. Giám đốc Patel là một thành viên chủ chốt, đang làm việc không ngừng nghỉ để phục hồi uy tín cho FBI", thông cáo nêu rõ.

Trước đó, đài MS NOW đã trích dẫn 3 nguồn tin giấu tin tiết lộ, Tổng thống Trump và các trợ lý tỏ ra thất vọng trước những lùm xùm của ông Patel và đang xem xét đề bạt ông Andrew Bailey lên thay.

Thời gian vừa qua, ông Patel đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi sử dụng nguồn lực của chính phủ cho mục đích cá nhân, bao gồm việc triển khai lực lượng đặc nhiệm SWAT để bảo vệ bạn gái và sử dụng chuyên cơ của nhà nước để đi nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, ông Patel cũng bị chỉ trích trong vụ nhà hoạt động Charlie Kirk bị ám sát tại bang Utah. Chỉ vài giờ sau khi vụ tấn công xảy ra, ông Patel tuyên bố đã bắt được nghi phạm, nhưng sau đó phải thừa nhận đã bắt nhầm và trả tự do cho người này.