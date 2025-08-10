(Từ trái sang phải) Các tổng thống Ukraine, Mỹ và Nga. Ảnh: EPA

Hãng tin NBC News dẫn lời một quan chức Mỹ cấp cao và 3 người nắm được tin về các cuộc họp nội bộ cho hay: "Vấn đề trên đang được thảo luận".

Theo quan chức Mỹ, hiện chưa có quyết định nào về chuyến thăm của ông Zelensky được đưa ra và cũng chưa rõ liệu Tổng thống Ukraine cuối cùng có tới Alaska để dự họp không. Tuy nhiên, "tất cả mọi người đều hy vọng điều đó diễn ra".

Khi được hỏi liệu Mỹ đã chính thức mời ông Zelensky tới Alaska hay chưa, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng đáp: "Tổng thống Donald Trump vẫn đề ngỏ khả năng về một hội nghị thượng đỉnh 3 bên với cả hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine. Hiện tại, Nhà Trắng đang tập trung vào việc lên kế hoạch cho cuộc gặp song phương theo yêu cầu của Tổng thống Nga Putin".

Chính phủ Ukraine vẫn chưa bình luận gì về thông tin trên.

Tổng thống Mỹ Trump hôm 8/8 thông báo sẽ gặp người đồng cấp Nga Putin tại Alaska vào ngày 15/8 tới trong một nỗ lực đảm bảo ngừng bắn ở Ukraine. Ban đầu, Nhà Trắng đặt điều kiện ông Putin phải gặp ông Zelensky để cuộc tiếp xúc Trump - Putin có thể diễn ra. Tuy nhiên, sau đó, ông Trump nói đó không phải là điều kiện tiên quyết.

Một trong những người nắm được thông tin về các cuộc thảo luận cho biết, trong trường hợp ông Zelensky tới Alaska, vẫn chưa rõ liệu nhà lãnh đạo này và Tổng thống Nga Putin có ngồi cùng phòng không,

Các hoạt động ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine gia tăng sau khi Steve Witkoff, đặc phái viên của ông Trump đã gặp ông Putin tại Moscow trước hạn chót 8/8 do Tổng thống Mỹ đặt ra cho nhà lãnh đạo Nga để đồng ý ngừng bắn hoặc đối mặt với các lệnh trừng phạt mới. Người đứng đầu Nga chưa đồng ý ngừng bắn, nhưng đã đề xuất các phác thảo của một thỏa thuận chấm dứt xung đột, cho phép Nga giữ lại những vùng lãnh thổ rộng lớn của Ukraine.