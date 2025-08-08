Ảnh: EPA

Theo tờ Kyiv Independent, khi các phóng viên hỏi liệu thời hạn ông đặt ra để Nga ngừng bắn với Ukraine có còn hiệu lực hay không, Tổng thống Mỹ Trump đáp: "Chúng ta sẽ xem ông ấy (Putin) nói gì. Điều đó tùy thuộc vào ông Putin. Rất thất vọng".

Giữa tháng 7, ông Trump tuyên bố cho Nga 50 ngày để đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Tuy nhiên, kể từ đó, ông Trump ngày càng tỏ ra thất vọng với Moscow và đã có động thái đẩy nhanh thời hạn ngừng bắn. Hôm nay (8/8) là hạn chót của Tổng thống Trump dành cho Nga.

Lãnh đạo Nhà Trắng đưa ra tuyên bố trên khi cuộc gặp giữa ông với người đồng cấp Putin dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết: "Cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin sắp tới không phải là vấn đề lòng tin mà là vấn đề về hành động. Tổng thống Trump lưu ý, chúng ta cần thấy hành động chứ không chỉ là lời nói. Việc đưa các bên ngồi vào bàn đàm phán là điều then chốt để đi tới một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine".

Trước đó, Tổng thống Mỹ cảnh báo, nếu Nga không tuân thủ hạn chót, chính quyền của ông sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm vào các quốc gia mua dầu mỏ của Nga, gồm Ấn Độ và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Nga đã có 6 cuộc điện đàm kể từ đầu năm 2025. Ông Trump bày tỏ mong muốn gặp ông Putin sau lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2 hồi tháng 1/2025. Sau đó, người đứng đầu nước Mỹ cũng nhiều lần đề cập tới ý định tổ chức gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin. Hôm 7/8, trợ lý tổng thống Nga cho biết, Moscow và Washington đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump.