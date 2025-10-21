Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh viên đứng cãi tay đôi với thầy giáo khi bị nhắc nhở về việc ăn mỳ trong lớp học.

Trong clip, vị giảng viên cho hay sẽ không tiếp tục dạy cho đến khi nào nữ sinh ra khỏi lớp. Thầy giáo này cũng cho biết sẵn sàng dạy bù cho các sinh viên có mong muốn học ở một buổi khác. “Tôi sẽ không tiếp tục dạy nếu như kỷ luật của lớp không được duy trì”, thầy giáo nói.

Sự việc được xác định diễn ra tại Đại học Phenikaa.

Ban Công tác sinh viên và Khởi nghiệp của Đại học Phenikaa cũng thông tin đã ghi nhận trường hợp chưa tuân thủ quy tắc văn hóa học đường, thể hiện thái độ, hành vi và lời nói chưa phù hợp trong lớp học, gây ảnh hưởng đến giảng viên và bạn học. “Những hành vi này đi ngược với chuẩn mực đạo đức và giá trị cốt lõi của sinh viên Phenikaa”, Ban Công tác sinh viên và Khởi nghiệp nhà trường đánh giá.

Theo nhà trường, môi trường đại học không chỉ là nơi trang bị tri thức mà còn là không gian rèn luyện nhân cách, tác phong và văn hóa ứng xử của mỗi sinh viên.

Nhà trường sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, nhằm giữ gìn môi trường học tập lành mạnh, tôn trọng và văn minh.

Sau khi bị nhắc nhở về việc ăn mỳ trong lớp, nữ sinh cự cãi với thầy giáo. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với VietNamNet chiều 21/10, đại diện Đại học Phenikaa cho hay, ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban lãnh đạo Đại học Phenikaa, Ban lãnh đạo Trường Kinh tế Phenikaa, Ban Công tác Sinh viên và Khởi nghiệp đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, trao đổi và làm việc trực tiếp với sinh viên, giảng viên và tập thể lớp về sự việc.

Cụ thể, sáng 21/10, lãnh đạo Trường Kinh tế, Khoa Du lịch cùng đại diện Ban Công tác sinh viên và Khởi nghiệp thuộc Đại học Phenikaa đã làm việc trực tiếp với sinh viên, đồng thời trao đổi với phụ huynh để thông tin một cách kịp thời, nhằm phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc định hướng sinh viên.

“Qua quá trình làm việc, sinh viên đã nhận thức được hành vi chưa phù hợp trong giờ học. Nữ sinh này đã bày tỏ lời xin lỗi tới giảng viên và các bạn, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh thái độ học tập. Nhà trường ghi nhận thái độ hợp tác, cầu thị và tinh thần tiếp thu của sinh viên”, vị này nói.

Vị này cũng cho hay, Đại học Phenikaa luôn coi trọng việc xây dựng môi trường học tập văn minh, tôn trọng và nhân văn, nơi mỗi giảng viên và sinh viên cùng thấu hiểu, sẻ chia, hỗ trợ nhau để cùng trưởng thành.