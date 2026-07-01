Lionel Messi một lần nữa đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi có tên trong đội hình xuất phát và đeo băng đội trưởng của tuyển Argentina ở trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha.

Với cột mốc này, siêu sao 39 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên làm đội trưởng đội tuyển quốc gia trong ba trận chung kết World Cup.

Đội hình xuất phát Tây Ban Nha vs Argentina - Ảnh: 433

Đây là thành tích đặc biệt bởi ngay cả những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá thế giới cũng chưa từng làm được. Pele vắng mặt ở trận chung kết World Cup 1962 vì chấn thương. Ronaldo Nazario không ra sân trong trận chung kết năm 1994.

Trong khi đó, Lothar Matthaus chỉ ngồi dự bị ở chung kết World Cup 1982, còn Pierre Littbarski cũng không góp mặt trong trận đấu cuối cùng của giải năm 1986.

Không những vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử tại một trận chung kết World Cup hai cầu thủ đá chính trẻ nhất và lớn tuổi nhất ở hai đội tuyển cách nhau 20 tuổi, của Yamal và Messi.

Trong số những cầu thủ từng dự ba trận chung kết World Cup, Cafu là cái tên đáng chú ý nhất. Tuy nhiên, cựu đội trưởng Brazil không đá chính ở trận chung kết năm 1994 trên đất Mỹ, nên cũng không thể thiết lập cột mốc như Messi.

Messi và Yamal tạo nên dấu mốc lịch sử - Ảnh: One Football

Kỷ lục mới tiếp tục nối dài chuỗi dấu ấn của Messi tại World Cup 2026. Trước đó, anh liên tục thiết lập những cột mốc mới về số lần ra sân, số trận thắng và số lần góp dấu giày vào bàn thắng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù kết quả trận chung kết với "La Roja" ra sao, việc trở thành cầu thủ đầu tiên đeo băng đội trưởng ở ba trận chung kết World Cup đã giúp Lionel Messi tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt trong lịch sử bóng đá thế giới.

Highlights trận Anh 1-2 Argentina (nguồn: VTV):