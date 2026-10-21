Trưa nay (giờ địa phương), tại Cung điện Amalienborg ở Thủ đô Copenhagen, Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Đan Mạch.

Sau Lễ tiễn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Copenhagen, lên đường thăm chính thức Liên minh châu Âu và Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân chia tay Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân cùng Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu chụp ảnh chung tại Lễ tiễn. Ảnh: TTXVN

Trước đó, theo TTXVN, sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã đi thăm dự án xây dựng bán đảo nhân tạo Lynetteholmen và khu đô thị mới quy mô lớn tại Copenhagen.

Lynetteholm là một trong những dự án phát triển đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu lớn nhất của Đan Mạch, được xây dựng tại khu vực cảng Copenhagen, hướng ra eo biển Øresund. Dự án được khởi công năm 2022, có diện tích khoảng 275ha, dự kiến hoàn thành các hạng mục chính vào khoảng năm 2035 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2070.

Nhà vua Đan Mạch giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về dự án đảo nhân tạo Lynetteholm. Ảnh: TTXVN

Lynetteholm được xem là biểu tượng cho tầm nhìn dài hạn của Đan Mạch trong việc kết hợp phát triển đô thị bền vững với thích ứng với biến đổi khí hậu, có giá trị tham khảo đối với các đô thị ven biển Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn Nhà vua, Hoàng gia, Chính phủ Đan Mạch, thành phố Copenhagen và các cơ quan liên quan đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị.

Ông cho biết Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đô thị, khu kinh tế và hệ thống hạ tầng quan trọng nằm tại khu vực ven biển và đồng bằng thấp. Quá trình đô thị hóa nhanh cùng với tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quy hoạch, phát triển đô thị và kết cấu hạ tầng theo hướng xanh, đồng bộ và có khả năng chống chịu cao.

Để tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển, đặc biệt về phía biển, Việt Nam đã thực hiện công cuộc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Việt Nam có 21/34 tỉnh, thành phố có đường bờ biển. Đây là một thuận lợi rất lớn để khai thác tiềm năng, lợi thế của biển trong phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả nước, trong đó bao gồm việc hình thành, phát triển các khu đô thị, khu kinh tế, hệ thống kết cấu hạ tầng cảng biển, logistics cùng các khu vực chức năng khác ven biển và trên biển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. Ảnh: TTXVN

Kinh nghiệm của Lynetteholmen cho thấy một công trình thích ứng với biến đổi khí hậu có thể được thiết kế để đồng thời tạo ra không gian phát triển mới, cảnh quan ven biển, giá trị sinh thái và lợi ích kinh tế - xã hội. Cách tiếp cận này có nhiều giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình nghiên cứu các giải pháp phát triển đô thị ven biển và bảo vệ các trung tâm kinh tế lớn trước những rủi ro khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan trao đổi, nghiên cứu khả năng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm của Đan Mạch, chuyển những trao đổi hôm nay thành các chương trình hợp tác cụ thể phù hợp với Việt Nam.