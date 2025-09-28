XEM CLIP:

Sáng 28/9, lãnh đạo UBND xã Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại trạm biến áp đường dây 500kV Nghi Sơn - Nho Quan.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy tại trạm biến áp đường dây 500kV tại thôn Liêu Thượng, xã Nho Quan. Được biết, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, cột khói cao hàng chục mét khiến người dân ở những khu vực lân cận cũng có thể nhìn thấy.

Ngọn lửa bùng cháy ngùn ngụt tại trạm biến áp đường dây 500KV. Ảnh: CTV

Ngay sau đó, lực lượng của trạm điện phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân tiến hành dập lửa. Đến 8h40 đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy đã làm hư hỏng kháng điện, đường dây điện, không gây thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang khắc phục hậu quả và xác định nguyên nhân vụ việc.