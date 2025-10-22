Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề “Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược” vừa diễn ra sáng nay tại Hà Nội, với sự tham gia của nhiều chuyên gia tài chính, kinh tế uy tín.

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Hoàng Thủy Chung, Cố vấn nội dung kênh Nhịp sống Kinh doanh (BizLive) chia sẻ: “Chúng ta đang sống trong giai đoạn mà mọi đường biên tăng trưởng đều đang được mở rộng, khi các nguồn lực truyền thống dần đạt ngưỡng, thì không gian tăng trưởng đến từ những động lực mới dần được mở ra”.

Bà Chung đặc biệt nhấn mạnh “bộ tứ trụ cột” – một khái niệm được dùng để chỉ 4 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị - được xem là nền tảng phát triển trong kỷ nguyên mới.

Nhờ đó, các tập đoàn tư nhân mới đang mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh sang các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, logistics, công nghệ số…, tạo nên một làn sóng doanh nghiệp tư nhân thế hệ mới.

Các nghị quyết của Chính phủ cũng mở ra khung chính sách quan trọng cho phát triển hạ tầng số, tài sản mã hóa, thị trường vàng, bạc…, tạo nên những vùng tăng trưởng mới chưa từng có tiền lệ, đầy hấp dẫn và thách thức.

Tuy nhiên, bà Chung cũng lưu ý, một trong những điểm đặc biệt của thời điểm này là sự biến động rất khôn lường, khó định hướng và diễn ra liên tục.

“Qua diễn đàn, các diễn giả phân tích sâu những yếu tố đã, đang và sẽ tiếp tục tác động đến thị trường, để mọi người có nhiều thông tin dự báo rõ nét hơn, phán đoán được xu hướng thị trường rõ ràng hơn”, bà Chung bày tỏ.

Theo TS. Võ Trí Thành, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính – tiền tệ quốc gia, dù phía trước vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn, rủi ro vĩ mô, nhưng thời gian tới, ít nhất là trong trung hạn, kinh tế Việt Nam vẫn là khu vực có tăng trưởng cao, được xem là một nền kinh tế hơi đi ngược dòng với khu vực và thế giới.

“Bây giờ mở ra rất nhiều không gian tài sản, tài chính, không chỉ cho hôm nay mà cả sau này. Chúng ta nên quan tâm tìm hiểu và có thể thử nghiệm cái mới. Khi mở ra những “chân trời mới”, các nhà hoạch định chính sách cần chú trọng nhiều hơn tới câu chuyện phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo cho Việt Nam, và quan trọng nhất là tạo ra nguồn lực mới cho phát triển đất nước”, TS. Võ Trí Thành khuyến nghị.

Diễn đàn được chia thành 2 phiên thảo luận chính: Tăng trưởng kinh tế - vị thế của doanh nghiệp tư nhân và kinh tế số; Thị trường vàng và kênh đầu tư bạc.

Các chuyên gia đã phân tích, thảo luận, chia sẻ nhiều thông tin hữu ích, qua đó nhận diện rõ hơn những cơ hội, thách thức, xu hướng chuyển động sẽ định hình trong không gian tăng trưởng mới của Việt Nam trong giai đoạn tới.