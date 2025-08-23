"Chúng tôi ra sân với dàn cầu thủ trẻ, Trung Kiên là một trong số đó. Hôm nay cậu ấy chơi tuyệt vời, cực kỳ xuất sắc. Đây là trận đấu đỉnh cao nhất của Trung Kiên", HLV Lê Quang Trãi khen ngợi học trò.

Ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối 23/8, thủ thành tuyển Việt Nam chơi như "lên đồng", có rất nhiều những tình huống cứu thua khó tin cho HAGL. Giành 1 điểm trận này, thủ thành sinh năm 2003 có công lớn nhất.

Trung Kiên có một trận đấu xuất sắc. Ảnh: Minh Đức

"Kết quả hòa là nỗ lực của tập thể. Hà Nội FC chịu áp lực vì trận đầu tiên họ thua, nên cần phải thắng trận này. Chúng tôi cũng phân tích và đánh giá đối thủ rất cao, rất cẩn thận khi tiếp cận trận đấu”, HLV Lê Quang Trãi nói.

Ở những phút bù giờ cuối trận, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải sau khi tham khảo VAR đã từ chối bàn thắng của Hà Nội FC, khi xác định Thành Chung rơi vào tình thế việt vị. HLV Lê Quang Trãi cho biết: “Tôi đánh giá cao trọng tài khi dũng cảm check VAR, ghi nhận công sức của chúng tôi".

Về vấn đề tranh cãi cuối trận khi GĐKT Vũ Tiến Thành nhận thẻ vàng, thuyền trưởng HAGL cho rằng đó là chuyện... bình thường.

Hà Nội FC và HAGL bất phân thắng bại. Ảnh: HN.FC

Trong khi đó, HLV Makoto Teguramori của Hà Nội FC tỏ ra tiếc nuối khi đội nhà chỉ giành được 1 điểm, ông nói: "Hiệp 1 chúng tôi có một vài tình huống nguy hiểm, trong hiệp 2 có nhiều cơ hội hơn, nhưng không đưa được bóng vào lưới. Nếu có bàn thắng, tình thế đã thay đổi.

Hà Nội FC thua 1 và hòa 1, điều đó rất đáng tiếc nhưng đội bóng vẫn phải tiếp tục cố gắng trong những trận đấu sắp tới”.