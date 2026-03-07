Nguồn ảnh: FA Cup, PA, OneFootball, SunSport
Federico Valverde giúp Real Madrid thắng Celta Vigo 2-1 khi trận đấu rơi vào thế bế tắc, vừa bám đuổi Barca vừa thêm niềm tin đấu Man City.
Arsenal sẽ phải bán bớt một số cầu thủ trong đội một nhằm cân bằng ngân sách, sau giai đoạn vung tiền mua sắm mạnh mẽ.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/3/2025 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.
PSG kiểm soát thế trận nhưng vẫn thua Monaco 1-3 ở vòng 25, khiến khoảng cách đầu bảng Ligue 1 bị rút ngắn trước trận gặp Chelsea.
Bayern Munich tiếp tục phong độ thăng hoa khi đánh bại Gladbach 4-1 ở vòng 25 Bundesliga, qua đó nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ 2 là Dortmund lên thành 14 điểm.