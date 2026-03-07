HCzw4V3bIAAhnFc.jpg
Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn nhưng họ vấp phải sự kháng cự mạnh từ phía Mansfield
www_thesun_co_uk noni madueke arsenal scores goal 1064689858.jpg
Mãi đến phút 41, Madueke mới khai thông bế tắc với cú đá chân trái trong vòng cấm
HCz5JKRWwAAhIo8.jpg
Tiền đạo người Anh ghi bàn thắng thứ 100 của Arsenal ở mùa giải này, tính trên tất cả các mặt trận
HCz2qtLWsAAOwYm.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Arsenal
HCz_0 cXkAAz7Lh.jpg
Đầu hiệp 2, Evans tận dụng triệt để sai lầm của hàng thủ Arsenal để gỡ hòa 1-1
HCz7xf8W0AEz Ge.jpg
Niềm vui của tiền đạo Mansfield Town
www_thesun_co_uk editorial use no use unauthorised 1064699106 (2).jpg
Trong tình cảnh khó khăn, Eberechi Eze tỏa sáng với pha kết thúc sấm sét trong vòng cấm tung lưới Mansfield
www_thesun_co_uk editorial use no use unauthorised 1064699106.jpg
Cầu thủ người Anh ăn mừng phong cách
HCzw4VYXcAAXLjm.jpg
Khoảng thời gian còn lại, đội chủ nhà thi đấu đầy cố gắng nhưng không thể tìm được bàn gỡ
HC0FT0AWgAACSnv.jpg
Thắng sít sao, Arsenal có mặt ở tứ kết FA Cup và tiếp tục nuôi mộng "ăn bốn"

Nguồn ảnh: FA Cup, PA, OneFootball, SunSport