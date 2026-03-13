Đó là một màn trình diễn mang tính lịch sử. Với 3 bàn thắng trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Federico Valverde đã đưa tên mình vào danh sách cực kỳ hiếm trong lịch sử bóng đá châu Âu.

Trong kỷ nguyên Champions League, chỉ có vài người ghi được hat-trick ngay trong hiệp 1 của một trận đấu thuộc giai đoạn knock-out.

Valverde có cú hat-trick lịch sử trước Man City. Ảnh: RMCF

Lionel Messi là trường hợp đầu tiên trong lịch sử làm được điều này. Robert Lewandowski và Erling Haaland tiếp nối. Người trước Valverde là Anthony Gordon.

Valverde gắn với câu chuyện hoàn toàn khác khi giúp Real Madrid đè bẹp Man City 3-0: anh là tiền vệ duy nhất trong số các tiền đạo ghi hat-trick để đời.

Chính sự khác biệt ấy khiến đêm Champions League 11/3 trở nên đặc biệt. Valverde không phải trung phong, cũng không phải mẫu cầu thủ sống bằng bàn thắng. Anh là động cơ của tuyến giữa, người chạy không biết mệt, người vá mọi khoảng trống chiến thuật.

Thế nhưng trước một đối thủ được dẫn dắt bởi Pep Guardiola, trong trận cầu căng thẳng của vòng knock-out, tiền vệ Uruguay lại bỗng hóa thành tay săn bàn xuất sắc. Ba cú dứt điểm, 3 khoảnh khắc bùng nổ, với những pha bóng xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa bóng đá.

Điều khiến câu chuyện càng thú vị hơn nằm ở một cái tên khác: Cristiano Ronaldo. Huyền thoại của Real Madrid là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Champions League, người đã biến Chamartin thành sân khấu riêng của mình suốt nhiều năm.

Ronaldo chia sẻ kỷ lục 8 hat-trick tại giải đấu, từng một mình xoay chuyển cả vòng knock-out. Nhưng ngay cả “vị vua của các vị vua” ở châu Âu cũng chưa từng làm được điều đó trong hoàn cảnh tương tự: 3 bàn trong hiệp 1 của một trận loại trực tiếp như Valverde vừa thực hiện.

Vì thế, khi tiếng còi kết thúc vang lên, đó không chỉ là một chiến thắng, mà còn là khoảnh khắc một tiền vệ bước vào lãnh địa của những huyền thoại săn bàn. Valverde phá vỡ những khuôn mẫu quen thuộc của Champions League.

Trên khu VIP, Mbappe ăn mừng cuồng nhiệt, khi chính anh chưa từng làm được điều tương tự.

Ngoài ra, Valverde khiến người ta nhớ lại những cú hat-trick của Karim Benzema năm 2022, vào lưới PSG và Chelsea, vốn là những lần hiếm hoi một cầu thủ Real Madrid ghi 3 bàn khi đeo băng đội trưởng.