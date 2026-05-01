MU chốt vụ Leao

Các quan chức MU muốn sớm chốt thỏa thuận với AC Milan về Rafael Leao, trước khi cầu thủ người Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026.

MU đang chuẩn bị cho mùa hè chuyển nhượng rầm rộ để tìm lại vị thế hàng đầu bóng đá Anh cũng như châu Âu.

Leao nằm trong số các mục tiêu quan trọng của các quan chức MU. Bản thân anh cũng muốn đến Premier League khi thời gian gần đây không còn thoải mái với môi trường Milan.

Các bên đang tiếp tục đàm phán để tìm tiếng nói chung. Người đại diện của Leao được cho là liên tục di chuyển giữa hai thành phố Milan và Manchester.

Gazzetta dello Sport tiết lộ, để thuyết phục Milan, MU đưa một trong số các cầu thủ Marcus Rashford, Manuel Ugarte hoặc Joshua Zirkzee vào điều khoản chuyển nhượng Leao.

Arsenal đàm phán Inacio

Mặc dù đang sở hữu một trong những hàng thủ chất lượng nhất châu Âu, Arsenal vẫn có ý định mua thêm trung vệ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Mục tiêu hàng đầu mà Arsenal đang nhắm đến là Goncalo Inacio, thủ lĩnh hàng phòng ngự Sporting Lisbon cũng như đội tuyển Bồ Đào Nha.

Arsenal muốn tăng hơn nữa chiều sâu đội hình để phát triển triết lý bóng đá mà Mikel Arteta theo đuổi.

Theo báo Bồ Đào Nha, Arsenal sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ để có Inacio, như Liverpool, MU, Real Madrid và Barcelona.

Sporting Lisbon định giá chuyển nhượng Goncalo Inacio không dưới 60 triệu euro.

Real Madrid mua Stiller

Sau mùa giải nhiều biến động, ngoài việc chuẩn bị thông báo HLV mới, Real Madrid cũng chuẩn bị cho kế hoạch chuyển nhượng để cải tổ nhiều vị trí.

Các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết, Real Madrid đang cân nhắc mua tiền vệ Angelo Stiller để thay cho Camavinga.

Trong thời gian qua, Juni Calafat, trưởng bộ phận tuyển trạch Real Madrid, đã nhiều lần trực tiếp theo dõi Stiller và đánh giá đây là mẫu cầu thủ mà “Los Blancos” cần.

Stiller được giới chuyên môn đánh giá sở hữu những kỹ năng như Toni Kroos – người được đồn sẽ trở lại Real Madrid trong vai trò quản lý thể thao.

Ngoài Real Madrid, tiền vệ người Đức hiện cũng là mục tiêu của MU và Juventus.