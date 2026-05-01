MU đang lên kế hoạch chuyển nhượng cho mùa giải tới, trong bối cảnh họ tiến gần hơn đến tấm vé dự Champions League.

CLB sẽ loại bỏ Tyrell Malacia - hậu vệ cánh người Hà Lan được đem về thời Ten Hag. Cái tên thay thế nhiều khả năng là Malick Diouf - cầu thủ đang lên của West Ham.

Malick Diouf nằm trong tầm ngắm MU - Ảnh: WHU

Nguồn tin từ Guardian cho hay, Malick Diouf gây chú ý chỉ 12 tháng sau khi gia nhập đội bóng phía Đông London với mức phí 19 triệu bảng.

West Ham biết được sự quan tâm của MU đối với hậu vệ trái người Senegal. Tuy nhiên, thương vụ xảy ra còn phụ thuộc vào việc The Hammers có trụ lại Premier League hay không.

Diouf giữ mối quan hệ tốt đẹp với HLV Nuno Espirito Santo và đang đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực giúp West Ham tránh xuống hạng hạng nhất.

Cầu thủ 21 tuổi này đã có 5 pha kiến tạo sau 30 trận ra sân trên mọi đấu trường trong mùa đầu tiên khoác áo West Ham.

Với nguồn thể lực dồi dào, cùng khả năng lên công về thủ ấn tượng, Malick Diouf ghi điểm lớn với các tuyển trạch viên MU.

Đây được xem là phương án dự phòng tương lai cho Luke Shaw - hậu vệ khá mẫn cảm chấn thương và đã bước sang tuổi 30.

