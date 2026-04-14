MU dẫn đầu cuộc đua giành Leao

MU được cho là đang có lợi thế lớn so với các đối thủ chính trong cuộc đua giành chữ ký của Rafael Leao.

Theo Gazzetta dello Sport, khả năng MU có được chữ ký của Leao trong kỳ chuyển nhượng sắp tới là rất cao.

MU chiếm ưu thế cuộc đua giành Leao. Ảnh: ACM

“Quỷ đỏ” từ lâu luôn bày tỏ sự quan tâm đến cầu thủ người Bồ Đào Nha. Giờ đây, đại diện ở sân Old Trafford chuẩn bị đưa ra lời đề nghị chính thức đến phía AC Milan.

Rafael Leao đang tìm kiếm một dự án quan trọng với tương lai của mình, khi trải qua mùa giải khó khăn về mặt thể chất. Giải Ngoại hạng Anh là điểm đến hấp dẫn đối với anh.

Gần đây, Barcelona liên hệ Leao nhưng Milan từ chối. Rossoneri muốn bán cho MU hoặc những CLB có tài chính tốt – những đội có thể trả ngay lập tức phí chuyển nhượng thay vì chia nhỏ nhiều năm.

Arsenal tranh Tonali

Sandro Tonali hiện đang là một trong những cái tên nổi bật nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026, khi lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn Premier League.

Arsenal là đội mới nhất công khai kế hoạch chiêu mộ ngôi sao của Newcastle, sau Man City và MU.

Arsenal muốn sở hữu Tonali. Ảnh: NUFC

Sở hữu đội hình chất lượng nhất bóng đá châu Âu, nhưng trận thua Bournemouth mới đây thể hiện những hạn chế của “Pháo thủ”. Điều này buộc Mikel Arteta phải tham gia chuyển nhượng.

Tonali có khả năng tranh chấp và mang lại sự sáng tạo. Điều này giúp bổ sung tính linh hoạt cho Arsenal, để tránh việc liên tục sụp đổ vào cuối mùa.

Cựu tiền vệ Milan đang chờ đợi đề nghị hấp dẫn, khi xác định rời Newcastle giúp nâng tầm sự nghiệp của anh.

PSG đàm phán Rogers

Theo truyền thông Pháo, PSG đang nhắm đến Morgan Rogers, tiền đạo tài năng của Aston Villa, người phá vỡ mọi khuôn mẫu ở bóng đá Anh.

Mới chỉ 23 tuổi, tuyển thủ Anh trở thành cầu thủ được săn đón nhất trên thị trường chuyển nhượng. Kỹ thuật và sự đa dạng trong lối chơi của anh được đánh giá rất cao.

PSG chi đậm cho Rogers. Ảnh: AVFC

Gần đây, một loạt đội lớn bóng đá Anh như MU, Chelsea và Arsenal đều muốn có Rogers. Tuy vậy, Aston Villa vẫn chưa trả lời.

PSG đang tìm cách thổi luồng sinh khí mới, nhằm làm mới dự án thể thao của Luis Enrique. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá cao Rogers.

Lời đề nghị chính thức dự kiến sẽ sớm được PSG gửi đến Aston Villa, chi phí ước tính 100 triệu euro.