2h30
2h20
2h15
2h10
Kết quả chính thức bốc thăm vòng bảng World Cup 2026
Bảng A: Mexico, Hàn Quốc, Nam Phi, Cộng hòa Ireland/Đan Mạch/Bắc Macedonia/Cộng hòa Séc
Bảng B: Canada, Thụy Sĩ, Qatar, Xứ Wales/Bắc Ireland/Italy/Bosnia-Herzegovina
Bảng C: Brazil, Morocco, Scotland, Haiti
Bảng D: Mỹ, Australia, Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ/Romania/Slovakia/Kosovo
Bảng E: Đức, Ecuador, Bờ Biển Ngà, Curaçao
Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Tunisia, Ba Lan/Ukraine/Thụy Điển/Albania
Bảng G: Bỉ, Iran, Ai Cập, New Zealand
Bảng H: Tây Ban Nha, Uruguay, Ả Rập Saudi, Cape Verde
Bảng I: Pháp, Senegal, Na Uy, Iraq hoặc Bolivia/Suriname
Bảng J: Argentina, Áo, Algeria, Jordan
Bảng K: Bồ Đào Nha, Colombia, Uzbekistan, CH Congo hoặc Jamaica/New Caledonia
Bảng L: Anh, Croatia, Panama, Ghana
2h
Tiến hành bốc thăm xếp đội ở nhóm hạt giống số 4
1h45
Tiến hành bốc thăm xếp đội ở nhóm hạt giống số 3
1h35
Tiến hành bốc thăm xếp đội ở nhóm hạt giống số 2
1h20
Cựu trung vệ Rio Ferdinand cùng nữ MC Samantha Johnson sẽ là hai người dẫn chính trong phần còn lại của lễ bốc thăm.
Những lá thăm tiếp theo nhóm hạt giống 1 được xác định:
Brazil nằm ở bảng C
Đức nằm ở bảng E
Hà Lan vào bảng F
Bỉ nằm bảng G
Tây Ban Nha vào bảng H
Pháp nằm bảng I
Argentina vào bảng J
Bồ Đào Nha bảng K
Anh nằm ở bảng L
0h50
Thủ tướng Canada Mark Carney - một fan người hâm mộ cuồng nhiệt CLB Everton, cùng Tổng thống Mexico Claudia Scheinbaum và Tổng thống Mỹ Donald Trump lên sân khấu để chọn số bóng đại diện cho 3 nước đồng chủ nhà Canada, Mexico và Mỹ.
Canada sẽ nằm ở bảng A (hạt giống 1).
Mexico nằm ở bảng B (hạt giống 1).
Mỹ nằm ở bảng D (hạt giống 1).
0h30
Chủ tịch FIFA Infatino trao giải thưởng Hòa bình của Liên đoàn bóng đá Thế giới cho Tổng thống Donald Trump.
0h10
Mở màn cho buổi lễ, nam danh ca người Italia - Andrea Bocelli cất lên tiếng hát trước 3.000 quan khách góp mặt.
Sau đó là màn trò chuyện "tung hứng" giữa nữ MC (cựu người mẫu) Heidi Klum và nam diễn viên Kevin Hart. Họ giới thiệu chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu khai mạc buổi lễ bốc thăm.
23h45
23h40
23h30
23h
22h41
Nhóm 1: Canada, Mexico, Mỹ, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Đức.
Nhóm 2: Croatia, Maroc, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Iran, Hàn Quốc, Ecuador, Áo, Australia.
Nhóm 3: Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia, Nam Phi.
Nhóm 4: Jordan, Cabo Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand, 4 đội thắng play-off châu Âu; 2 đội thắng play-off quốc tế.