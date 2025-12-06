G7bXgbxWIAEz2bM.jpg
Kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 - Ảnh: Prime
06/12/2025 | 02:32

2h30

G7bYDXAbYAAqJb2.jpg
Bồ Đào Nha của Ronaldo nằm ở bảng Colombia, Uzbekistan và đội thắng play-off 1
06/12/2025 | 02:22

2h20

G7bY6eIa0AAT21j.jpg
Lionel Messi và đồng đội sẽ có hành trình bảo vệ ngôi vương tương đối thuận lợi, khi nằm ở bảng J cùng Áo, Algeria và Jordan - Ảnh: TNT Sports
06/12/2025 | 02:20

2h15

G7bZGBgb0AIzlA0.jpg
Đồng chủ nhà Mexico sẽ đá trận khai mạc World Cup 2026 trên sân Azteca, gặp Nam Phi - Ảnh: Fox
G7bYkwAXAAAdtas.jpg
Mexico nằm cùng bảng Nam Phi, Hàn Quốc và Đội thắng Play-off D (khu vực châu Âu)
06/12/2025 | 02:14

2h10

Kết quả chính thức bốc thăm vòng bảng World Cup 2026

Bảng A: Mexico, Hàn Quốc, Nam Phi, Cộng hòa Ireland/Đan Mạch/Bắc Macedonia/Cộng hòa Séc

Bảng B: Canada, Thụy Sĩ, Qatar, Xứ Wales/Bắc Ireland/Italy/Bosnia-Herzegovina

Bảng C: Brazil, Morocco, Scotland, Haiti

Bảng D: Mỹ, Australia, Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ/Romania/Slovakia/Kosovo

Bảng E: Đức, Ecuador, Bờ Biển Ngà, Curaçao

Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Tunisia, Ba Lan/Ukraine/Thụy Điển/Albania

Bảng G: Bỉ, Iran, Ai Cập, New Zealand

Bảng H: Tây Ban Nha, Uruguay, Ả Rập Saudi, Cape Verde

Bảng I: Pháp, Senegal, Na Uy, Iraq hoặc Bolivia/Suriname

Bảng J: Argentina, Áo, Algeria, Jordan

Bảng K: Bồ Đào Nha, Colombia, Uzbekistan, CH Congo hoặc Jamaica/New Caledonia

Bảng L: Anh, Croatia, Panama, Ghana

G7bXWSVXkAA6FWK.jpg
Kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2026
06/12/2025 | 01:58

2h

06/12/2025 | 01:44

1h45

Senegal.jpg
Senegal rơi vào bảng đấu khó với Pháp và Na Uy - Ảnh: FIFA
06/12/2025 | 01:36

1h35

www_thesun_co_uk england croatia.jpg
Anh sẽ chạm trán Croatia ở bảng L

06/12/2025 | 01:30

1h20

Cựu trung vệ Rio Ferdinand cùng nữ MC Samantha Johnson sẽ là hai người dẫn chính trong phần còn lại của lễ bốc thăm.

GettyImages 2250180136.jpg
Rio Ferdinand và Samantha Johnson - Ảnh: FIFA
06/12/2025 | 00:55

0h50

Thủ tướng Canada Mark Carney - một fan người hâm mộ cuồng nhiệt CLB Everton, cùng Tổng thống Mexico Claudia Scheinbaum và Tổng thống Mỹ Donald Trump lên sân khấu để chọn số bóng đại diện cho 3 nước đồng chủ nhà Canada, Mexico và Mỹ.

Canada sẽ nằm ở bảng A (hạt giống 1).

Mexico nằm ở bảng B (hạt giống 1).

Mỹ nằm ở bảng D (hạt giống 1).

www_thesun_co_uk fifa president gianni infantino us 1043520895.jpg
www_thesun_co_uk fifa president gianni infantino us 1043520895 (1).jpg
Những lá thăm của 3 nước đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada - Ảnh: SunSport
06/12/2025 | 00:40

0h30

Chủ tịch FIFA Infatino trao giải thưởng Hòa bình của Liên đoàn bóng đá Thế giới cho Tổng thống Donald Trump.

www_thesun_co_uk 2026 fifa football world cup 1043516786.jpg
Ảnh: FIFA
06/12/2025 | 00:17

0h10

Mở màn cho buổi lễ, nam danh ca người Italia - Andrea Bocelli cất lên tiếng hát trước 3.000 quan khách góp mặt.

Sau đó là màn trò chuyện "tung hứng" giữa nữ MC (cựu người mẫu) Heidi Klum và nam diễn viên Kevin Hart. Họ giới thiệu chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu khai mạc buổi lễ bốc thăm.

GettyImages 2250170643.jpg
Kevin Hart và Heidi Klum
Bocelli.jpg
Danh ca Andrea Bocelli biểu diễn - Ảnh: FIFA
05/12/2025 | 23:54

23h45

www_thesun_co_uk fifa president gianni infantino poses 1043501469.jpg

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump trên thảm đỏ - Ảnh: SunSport

www_thesun_co_uk fifa president gianni infantino poses 1043501469 (1).jpg
Thủ tướng Canada Mark Carney (trái) cũng tham dự lễ bốc thăm - Ảnh: SunSport
05/12/2025 | 23:49

23h40

G7auH1CXAAAzlRy.jpg
G7a3UN W0AA3d70.jpg
G7a10IBXkAEq6kc.jpg
Ba cựu danh thủ xuất sắc của bóng đá Nam Mỹ là Radamel Falcao, Ronaldo và Roberto Carlos - Ảnh: FIFA
05/12/2025 | 23:37

23h30

www_thesun_co_uk ronald koeman head coach netherlands 1043497655 (1).jpg
www_thesun_co_uk ronald koeman head coach netherlands 1043497655.jpg
www_thesun_co_uk ronald koeman head coach netherlands 1043497655 (2).jpg
Các HLV Carlo Ancelotti (dẫn dắt tuyển Brazil), Thomas Tuchel (Anh) và Ronald Koeman (Hà Lan) góp mặt trong buổi lể - Ảnh: SunSport
05/12/2025 | 23:36

23h

G7ap8 WW4AAMVpa.jpg
Những linh vật biểu trưng cho 3 nước đồng chủ nhà World Cup 2026 - Ảnh: FIFA
05/12/2025 | 22:41

22h41

f9d30946a678c689f5411d0567689d16.jpg
bf17e4adf624737dbaa067c7a31aa24b.jpg
48 đội bóng sẽ được chia làm 4 nhóm bốc thăm - Ảnh: Y.S

Nhóm 1: Canada, Mexico, Mỹ, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Đức. 

Nhóm 2: Croatia, Maroc, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Iran, Hàn Quốc, Ecuador, Áo, Australia.

Nhóm 3: Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia, Nam Phi.

Nhóm 4: Jordan, Cabo Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand, 4 đội thắng play-off châu Âu; 2 đội thắng play-off quốc tế.

05/12/2025 | 22:30

22h30

assets_goal_com World Cup Draw Guide.jpg
Không chỉ là lễ bốc thăm, đây là buổi trình diễn theo phong cách Oscar, thứ mà FIFA mô tả như “màn ra mắt của kỳ World Cup lớn nhất mọi thời đại”
05/12/2025 | 22:00

22h

assets_goal_com World Cup Draw Guide (1).jpg
Lần đầu tiên VCK World Cup sẽ mở rộng với 48 đội bóng tham dự - Ảnh: Goal
