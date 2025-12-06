Cựu trung vệ Rio Ferdinand cùng nữ MC Samantha Johnson sẽ là hai người dẫn chính trong phần còn lại của lễ bốc thăm.

Những lá thăm tiếp theo nhóm hạt giống 1 được xác định:

Brazil nằm ở bảng C

Đức nằm ở bảng E

Hà Lan vào bảng F

Bỉ nằm bảng G

Tây Ban Nha vào bảng H

Pháp nằm bảng I

Argentina vào bảng J

Bồ Đào Nha bảng K

Anh nằm ở bảng L