3h00 ngày 19/3, sân Camp Nou:

Camp Nou luôn dành cho những bữa tiệc. Sau trận thắng Sevilla với hat-trick của Raphinha, Barcelona đầy tự tin bước vào lượt về vòng 1/8 Champions League với Newcastle.

Công thức cho chiến thắng đã được Hansi Flick chuẩn bị. Theo đó, bộ ba Lamine Yamal, Fermin Lopez và Raphinha lĩnh xướng hàng công. Phía sau họ, Marc Bernal cùng Pedri đảm nhận vai trò tiền vệ trung tâm.

Barca sẵn sàng chơi tấn công. Ảnh: FCB

Một điều mà Hansi Flick quan tâm là vị trí tiền đạo cắm, khi Robert Lewandowski và Ferran Torres – hai cầu thủ thường xuyên đá trung phong – đánh mất phong độ ghi bàn trong những tuần gần đây.

Để giải quyết vấn đề này, Flick đang xem xét về khả năng sử dụng Dani Olmo đá “tiền đạo ảo”.

Chiến lược gia người Đức luôn thích xây dựng sơ đồ với một tiền đạo cắm thực thụ. Mặc dù vậy, không loại trừ khả năng ông xếp Olmo đá cao nhất trong đội hình thiên về tấn công.

“Olmo có thể là một lựa chọn”, Flick chia sẻ. “Chúng tôi đã cân nhắc điều đó. Nhưng cũng đúng là trong những trận đấu như thế này, tất cả các cầu thủ đều có động lực và có thể lấy lại phong độ tốt nhất”.

Trong 7 trận sân nhà gần nhất trên mọi mặt trận, Barca luôn thắng và ghi ít nhất 3 bàn thắng. Đây là điểm tựa để các cules chờ đợi bữa tiệc tấn công từ Lamine Yamal và các đồng đội.

Dani Olmo có thể được đá tiền đạo. Ảnh: FCB

Trong khi đó, Newcastle bước vào sân Camp Nou với tâm trạng không có gì để mất, sẵn sàng chơi tấn công và pressing như những gì đã thể hiện trong trận lượt đi.

Đội bóng của Eddie Howe vừa đánh bại Chelsea ngay tại Stamford Bridge. Điều này củng cố niềm tin cho đại diện bóng đá Anh trong việc làm nên bất ngờ.

“Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu hết mình; chúng tôi đã thể hiện khả năng của mình ở trận lượt đi. Mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ”, Jacob Murphy thể hiện sự tự tin.

Nếu Barca có Lamine Yamal, thì Newcastle tin tưởng vào Anthony Gordon trong việc gây áp lực lên hàng thủ chủ nhà. Cầu thủ người Anh đang có phong độ rất tốt tại Champions League mùa này với 10 bàn thắng – chỉ sau Kylian Mbappe.

Camp Nou đang sẵn sàng cho triết lý bóng đá tấn công của hai CLB mang bản sắc rất khác nhau.

Lực lượng:

Barca: Balde, Christensen, Kounde, De Jong chấn thương.

Newcastle: Miley, Willock chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Dani Olmo.

Newcastle (4-2-3-1): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes; Gordon.

Dự đoán: Barca thắng 3-1.