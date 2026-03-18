Defensa cho hay, Brahim Diaz đã không ngăn được những giọt nước mắt trên sân của Man City, nơi anh cùng Real Madrid giành chiến thắng 2-1 ở lượt về vòng 16 đội, qua đó lấy vé tứ kết Champions League với tổng tỷ số 5-1.

Brahim Diaz từng rất đau khổ, hứng chịu cơn mưa chỉ trích vì sút hỏng quả phạt đền trong trận chung kết với Senegal. Ảnh: X Centre Goals

Nhưng lý do Diaz khóc không phải bởi được HLV Alvaro Arbeloa khen ngợi, xem anh là ‘át chủ bài’ trong kế hoạch đánh bại Man City của Pep Guardiola, khi mà thiếu vắng chân sút số 1, Kylian Mbappe vì chấn thương.

Khoảnh khắc xúc động của Brahim Diaz đến ở một tình huống mà chính anh không thể ngờ, hay tin lúc tan trận: tuyển Ma rốc được LĐBĐ châu Phi (CAF) trao danh hiệu CAN Cup 2026, sau 2 tháng để thua 0-1 Senegal trong trận chung kết, từng bị gián đoạn vì cầu thủ đối phương bỏ vào phòng thay đồ để phản ứng trọng tài.

Giờ đây, CAF quyết định tước danh hiệu của Senegal, vì đã bỏ ngang trận đấu, và xử cho Ma rốc thắng 3-0, giành chức vô địch.

Ban phúc thẩm CAF đã bác quyết định của Ủy ban Kỷ luật, cho rằng hành vi của Senegal phạm vào Điều 82 và 84 của quy định.

Brahim không ngăn được những giọt nước mắt khi hay được tin vui tại Etihad, nơi anh cùng đồng đội đánh bại Man City 2-1. Ảnh: X Futbol Arena

Bản thân Brahim Diaz, người đau khổ nhất tuyển Ma rốc hôm ấy – đá hỏng quả phạt đền trong trận chung kết, do tập trung cùng Real Madrid đấu Man City, nên không hề hay biết tin vui, cho đến lúc tan trận. Do vậy mà anh đã không giấu được sự xúc động, vỡ òa cảm xúc chất chứa bị kìm nén - vừa áy náy, vừa chịu đựng chỉ trích không ít.

Quả là một ngày vui ngoài mong đợi của Diaz, bởi bên cạnh đó anh còn được HLV Arbeloa hết lời khen, vì đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ thay Mbappe, trong lúc ngôi sao người Pháp dính chấn thương (chỉ đến phút 69 mới vào từ ghế dự bị, sau 5 trận vắng mặt).

“Brahim đã có trận đấu xuất sắc. Cậu ấy là át chủ bài của chúng tôi, trong bối cảnh không có Mbappe. Diaz đã chơi thật tốt, trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Cậu ấy đã làm được những gì tôi yêu cầu”.