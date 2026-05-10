2h00 ngày 11/5, sân Camp Nou:

Sau cuộc khủng hoảng nội bộ lớn nhất trong nhiều thập kỷ của Real Madrid, khi Federico Valverde ẩu đả Tchouameni, người đầu tiên và duy nhất từ CLB lên tiếng công khai là Alvaro Arbeloa.

“Tôi rất tự hào về sự quyết đoán, tốc độ và tính minh bạch của CLB”, Arbeloa bắt đầu “diễn thuyết”.

Buổi tập của Real Madrid sau vụ ẩu đả, có Mbappe tham gia đầy đủ. Ảnh: RMCF

Ông nhấn mạnh “các cầu thủ đã thừa nhận sai lầm của mình, bày tỏ sự hối hận, chấp nhận hậu quả và xin lỗi người hâm mộ, CLB và phòng thay đồ. Đối với tôi, như vậy là đủ.

Điều tôi sẽ không làm là chỉ trích họ công khai. Họ không đáng bị như vậy, không phải vì những gì họ đã làm trong nhiều năm qua, vì những gì họ đã thể hiện cho tôi thấy trong 4 tháng qua, vì nỗ lực và sự cống hiến của họ cho chiếc áo này”.

Arbeloa không ngần ngại viện dẫn huyền thoại Juan Gomez, được biết với tên Juanito, để biện minh cho Valverde (trước đó, khi mới thay Xabi Alonso, ông đã so sánh hai người) và Tchouameni.

“Đối với tôi, cậu ấy là hình mẫu lý tưởng của một cầu thủ Real Madrid. Fede chưa bao giờ mắc sai lầm sao? Chúng tôi, những người hâm mộ Madrid, rất tự hào về cậu ấy”, ông tuyên bố.

Arbeloa khen: “Valverde đã cống hiến hết mình cho màu áo, luôn bảo vệ nó. Chúng tôi cảm thấy cậu ấy như một người trong gia đình, rằng ai cũng mắc sai lầm. Valverde và Tchouameni đại diện cho Real Madrid rất tốt. Tôi rất tự hào về họ”.

Phản ứng của Arbeloa chỉ thể hiện rằng ông không kiểm soát được phòng thay đồ ở Bernabeu. Ông cũng nhắc đến “sự phản bội”.

“Đó là điều làm tôi đau lòng nhất. Những gì xảy ra trong phòng thay đồ nên được giữ kín. Rò rỉ thông tin là sự phản bội Real Madrid, là sự bất trung với biểu tượng của câu lạc bộ”, ông khẳng định.

Real Madrid có thể phải nhìn Barca vô địch sớm. Ảnh: La Liga

Mọi vấn đề đang xảy ra ở Madrid là cơ hội để Barcelona giành chiến thắng trong trận Siêu kinh điển.

Thực tế, chỉ cần kết quả hòa trên sân nhà Camp Nou là đủ để Barca vô địch La Liga mùa thứ 2 liên tiếp với HLV Hansi Flick.

Lamine Yamal chưa thể trở lại, nhưng Barca có Raphinha và đội hình gần như đầy đủ. Ngược lại, Real Madrid vẫn chưa chắc chắn về khả năng Kylian Mbappe đạt thể lực tốt nhất.

Mbappe là một dấu hỏi, Valverde chấn thương sọ não nhẹ, Arda Guler cũng nghỉ vài tuần, rất có thể Real Madrid đến Camp Nou để chào mừng nhà vô địch La Liga.

BTC La Liga cũng xác nhận mang cúp đến Camp Nou để làm lễ trao giải ngay lập tức nếu Barca đăng quang.

Lực lượng:

Barca: Lamine Yamal, Christensen chấn thương.

Real Madrid: Valverde, Militao, Arda Guler, Mendy, Rodrygo, Carvajal chấn thương; Cabellos bị loại vì mâu thuẫn HLV.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-3-3): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Martin; Pedri, Gavi, Fermin Lopez; Dani Olmo, Lewandowski, Raphinha.

Real Madrid (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Camavinga, Thiago Pitarch, Tchouameni, Bellingham; Brahim Diaz, Vinicius.

Dự đoán: Barca thắng 3-1.