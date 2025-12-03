1h ngày 4/12, sân San Mames:

Xabi Alonso không che giấu cuộc khủng hoảng đầu tiên mà ông đang đối mặt trên băng ghế huấn luyện Real Madrid, với những kết quả đáng thất vọng.

Real Madrid vừa bị Barcelona qua mặt trên bảng xếp hạng La Liga 2025/26, và khoảng cách giữa hai đội hiện cũng tạm nới rộng lên thành 4 điểm.

Alonso thừa nhận lo lắng. Ảnh: RMCF

Chuẩn bị cho trận làm khách trên sân San Mames của Bilbao, đá sớm vòng 19 La Liga vì hai đội dự Siêu cúp Tây Ban Nha, Alonso thừa nhận bản thân lo lắng.

“Cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện đều lo lắng về cách chúng tôi có thể cải thiện, làm thế nào chúng tôi có thể phá vỡ chuỗi phong độ này ở La Liga, và giành chiến thắng trở lại trên sân khách”, Alonso nói.

Dù vậy, “Giáo sư” Xabi xem Bilbao là cơ hội để Real Madrid tìm lại nụ cười chiến thắng. Đội chủ nhà mất Sancet vì án treo giò.

“Chúng tôi có cơ hội rất tốt tại San Mames”, Alonso tự tin. “Chúng tôi sẽ hướng tới điều đó, giành chiến thắng trở lại”.

Real Madrid chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, trong tháng 11 đen tối. Họ thua Liverpool tại Champions, hòa 3 trận liên tiếp ở La Liga.

Chiến thắng duy nhất mà Real Madrid giành được trong thời gian này diễn ra trên sân đội yếu Olympiacos. Kết quả đó không làm cho Alonso hài lòng, vì đội nhận đến 3 bàn thua.

“Đó là những quá trình. Đó là những khoảnh khắc. Điều quan trọng là cách chúng ta đối mặt với chúng. Khi là những khoảnh khắc tốt, hoặc không quá tốt, chúng ta phải có niềm tin và sự tự tin vào bản thân. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội bóng”, Xabi tuyên bố.

Real Madrid tiếp tục hy vọng vào Mbappe. Ảnh: EFE

Alonso đã gặp trực tiếp Chủ tịch Florentino Perez: “Các cuộc trò chuyện rất tích cực, với thiện chí, muốn đảo ngược kết quả. Đó là những gì chúng tôi đã nói”.

Khi nhắc đến nguy cơ bị sa thải, Alonso lên tiếng: “Đó không phải là câu hỏi dành cho tôi. Việc của tôi là trận đấu tại San Mames. Chúng tôi biết thời điểm hiện tại của mùa giải. Vẫn còn rất nhiều chặng đường. Mọi thứ đều cân bằng”.

Ở xứ Basque, Alonso có sự trở lại của Alvaro Carreras. Ngoài ra, ông đang xem xét điều chỉnh sơ đồ sang 4-1-4-1. Tchouameni đóng vai trò mỏ neo, trong khi Valverde dâng cao hơn bên cánh phải.

Lực lượng:

Bilbao: Egiluz, Navarro, Prados Diaz, Sannadi, Inaki Williams chấn thương; Sancet bị treo giò.

Real Madrid: Mendy, Carvajal, Alaba, Huijsen chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon; Gorosabel, Laporte, Vivian, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sanchez, Nico Williams; Gomez.

Real Madrid (4-1-4-1): Courtois; Trent, Militao, Rudiger, Carreras; Tchouameni; Valverde, Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 3/4

Tỷ lệ bàn thắng: 2 3/4

Dự đoán: Real Madrid thắng 2-1.