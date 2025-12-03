Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 15
(giờ Việt Nam)
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|TRỰC TIẾP
|06/12/2025 19:30:00
|Aston Villa - Arsenal
|06/12/2025 22:00:00
|Bournemouth - Chelsea
|06/12/2025 22:00:00
|Everton - Nottingham Forest
|06/12/2025 22:00:00
|Manchester City - Sunderland
|06/12/2025 22:00:00
|Newcastle - Burnley
|06/12/2025 22:00:00
|Tottenham - Brentford
|07/12/2025 00:30:00
|Leeds - Liverpool
|07/12/2025 21:00:00
|Brighton - West Ham
|07/12/2025 23:30:00
|Fulham - Crystal Palace
|09/12/2025 03:00:00
|Wolves - Manchester United
