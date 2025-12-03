Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 15
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
06/12/2025 19:30:00 Aston Villa - Arsenal
06/12/2025 22:00:00 Bournemouth - Chelsea
06/12/2025 22:00:00 Everton - Nottingham Forest
06/12/2025 22:00:00 Manchester City - Sunderland
06/12/2025 22:00:00 Newcastle - Burnley
06/12/2025 22:00:00 Tottenham - Brentford
07/12/2025 00:30:00 Leeds - Liverpool
07/12/2025 21:00:00 Brighton - West Ham
07/12/2025 23:30:00 Fulham - Crystal Palace
09/12/2025 03:00:00 Wolves - Manchester United