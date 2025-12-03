Trận đấu sớm giữa Barcelona và Atletico Madrid nhanh chóng nóng lên khi đội khách buộc phải thay người bất đắc dĩ ở phút 14 do Johnny Cardoso dính chấn thương, Koke được tung vào sân.

Chỉ 5 phút sau, Atletico Madrid bất ngờ mở tỷ số 1-0 nhờ pha xử lý xuất sắc của Alejandro Baena, người tung cú sút chìm hiểm hóc khiến thủ thành đối phương không thể cản phá. VAR vào cuộc nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.

Baena mở tỷ số cho Atletico nhưng chỉ được tận hưởng niềm vui 7 phút khi Raphinha gỡ hòa 1-1 - Ảnh: ATM, FCB

Barca lập tức vùng lên mạnh mẽ. Phút 26, Raphinha đi bóng kỹ thuật, loại bỏ hàng thủ Atletico và tung cú dứt điểm nhẹ nhàng gỡ hòa 1-1. Đội chủ nhà lẽ ra đã có thể vượt lên trước giờ nghỉ, nhưng Lewandowski bỏ lỡ quả phạt đền ở phút 37 khi sút vọt xà.

Bước sang hiệp hai, Atletico tiếp tục điều chỉnh lực lượng, nhưng Barcelona mới là đội tận dụng tốt hơn. Phút 65, Dani Olmo ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 với cú sút chìm hiểm hóc sau pha phối hợp chuẩn xác của đồng đội. Tuy nhiên, Barca cũng phải liên tục thay người vì chấn thương của Olmo (67’) và Pedri (74’).

Barca củng cố ngôi đầu La Liga sau màn lội ngược dòng trước Atletico - Ảnh: La Liga

Atletico tung Almada, Sorloth và Griezmann vào sân để tìm bàn gỡ nhưng không tạo ra đột biến. Trong những phút bù giờ, Ferran Torres – vào sân thay người – kết liễu trận đấu bằng pha xoay người dứt điểm đẹp mắt ở phút 90+6’, ấn định thắng lợi 3-1 cho Barcelona.

Chiến thắng giúp Barca duy trì ngôi đầu bảng, với 4 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai là Real Madrid, khi kỳ phùng địch thủ chưa ra sân ở vòng 15 La Liga 2025/26.

Ghi bàn

Barcelona: Raphinha (26'), Olmo (65'), Torres (90'+6)

Atletico Madrid: Baena (19')

Đội hình xuất phát

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Cardoso; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Alvarez