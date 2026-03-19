Juan Musso cùng đồng hương Julian Alvarez sắm vai người hùng giúp Atletico Madrid trụ vững trước Tottenham, qua đó giành vé vào tứ kết Champions League, nơi họ sẽ đối đầu với Barcelona.

Trong những thời điểm khó khăn nhất của đội bóng, Musso và Alvarez trở thành những nhân tố chủ chốt.

Juan Musso có 8 pha cứu thua. Ảnh: EFE

Musso có 8 pha cứu thua trước những pha tấn công dồn dập của Tottenham. Trong khi đó, Alvarez ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo. Đội của Diego Simeone thua 2-3 ở London, nhưng thắng chung cuộc 7-5.

“Chúng tôi rất tự tin”, Musso trả lời khi được hỏi về đối thủ Barca tại tứ kết Champions League.

Thủ môn người Argentina cho biết: “Chúng tôi đã loại họ rồi. Họ là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Atletico đã chứng minh ở Cúp Nhà Vua rằng chúng tôi có thể loại họ.

Chúng tôi có thể cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào. Trận lượt đi Cúp là trận đấu hay nhất mà chúng tôi từng thể hiện”.

Về phần mình, Julian Alvarez thận trọng hơn: “Vẫn còn một chút thời gian nữa trước vòng tứ kết, nhưng chúng tôi biết cuộc chiến sẽ rất khó khăn.

Chúng tôi đã đối đầu với họ nhiều lần, hiểu rõ họ. Đội sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho những gì sắp tới”.

Trong thời gian qua, cựu tiền đạo Man City được nhắc đến về khả năng gia nhập Barca sau World Cup 2026. “Tôi hạnh phúc ở đây”, anh nhấn mạnh, sau khi hoàn thành 100 trận cho CLB thủ đô Madrid.

Alvarez tỏa sáng trong lần 100 khoác áo Atletico. Ảnh: UEFA

Antoine Griezmann cũng có ý kiến như Alvarez: “Đó sẽ là hai trận đấu khó khăn. Chúng ta không thể chơi như ở lượt về Cúp Nhà Vua. Sẽ có thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng”.

HLV Simeone thể hiện tự tin khi gặp lại Barca: “Chúng tôi thích các trận đấu với Barca, Real Madrid, hay Bayern Munich…

Càng đối đầu với những đội bóng này nhiều, bạn càng bớt sợ hãi. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ thắng hay thua, nhưng việc chơi thường xuyên hơn sẽ cho chúng ta cơ hội tốt hơn”.

Lượt đi tứ kết giữa hai đội diễn ra ngày 8/4 tại Camp Nou. Atletico đá lượt về sân nhà ngày 14/4.