Vẻ đẹp Barca

Champions League được mong chờ đã đánh thức phiên bản dữ dội và giàu cảm xúc nhất của Barcelona trong trận đấu để đời tại Camp Nou. Lối chơi đầy sức nặng của đội bóng xứ Catalunya đánh gục một Newcastle rất chất lượng.

Những bàn thắng của Barca đến dồn dập, không ngừng nghỉ, như những cú đấm thẳng vào cằm đối thủ, sau khi hai đội cống hiến một màn đôi công rực lửa, không hề toan tính. Kết thúc hiệp 1 với tỷ số 3-2 nghiêng về chủ nhà.

Barca có trận đấu thăng hoa. Ảnh: FCB

Trở lại sau giờ nghỉ, Barca lại là Barca của Hansi Flick, của Lamine Yamal, của Raphinha, của Pedri, cũng như những Fermin Lopez, Robert Lewandowski và cả Gerard Martin.

Một tập thể vừa quen thuộc vừa bùng nổ, đầy tham vọng, giống như đội bóng đã mang lại biết bao cảm xúc cho người hâm mộ mùa trước.

“Montjuic là khởi đầu. Camp Nou là nơi lịch sử sẽ được viết nên”, Lamine từng tuyên bố khi Barca trở lại với mái nhà cũa mình hồi mùa thu vừa qua. “Số 10” đã biến trận đấu thành câu chuyện của riêng mình và thắp sáng sân khấu với hơn 56.000 khán giả.

Đẳng cấp Lamine, và đặc biệt là Raphinha – cầu thủ thể hiện rõ nhất triết lý của Flick – đã tạo nên sự khác biệt trước lối chơi tập thể của Eddie Howe. Barca sở hữu những cá nhân vượt trội Newcastle, đồng thời có cách tiếp cận táo bạo và rất riêng dưới thời Flick.

Kế hoạch ấy từng khiến nhiều chuyên gia hoài nghi vì quá mạo hiểm, nhưng lại làm say mê cầu thủ, người hâm mộ và cả chủ tịch Joan Laporta. Không có lời khẳng định nào mạnh mẽ hơn một chiến thắng 7-2 (chung cuộc 8-3).

Lần đầu tiên trong kỷ nguyên hậu Lionel Messi, Barca ghi 7 bàn trong một trận Champions League.

Cuộc chiến trực diện

Newcastle cũng góp phần làm nên trận cầu hấp dẫn khi chơi tại Camp Nou như thể họ đang đá ở St. James’ Park: gây áp lực dữ dội, tranh chấp quyết liệt nhờ nền tảng thể lực vượt trội, tấn công trực diện, liên tục uy hiếp khung thành Joan Garcia.

Tuy nhiên, Barca lần này không còn là đội bóng từng khốn đốn trên đất Anh, mà biết cách hóa giải những pha kèm người ở tuyến giữa bằng sự cơ động của hàng tiền vệ và kỹ năng của Yamal. Sự hiệu quả cũng đóng vai trò quyết định, khi họ ghi bàn ngay trong những lần tiếp cận vòng cấm Ramsdale.

Raphinha mở màn cho bữa tiệc bàn thắng. Ảnh: Diario AS

Lamine lùi sâu nhận bóng, xoay người và khởi xướng pha phản công nhanh, được Raphinha và Fermin tiếp nối, trước khi cầu thủ người Brazil dứt điểm tung lưới Newcastle.

Bàn thắng không làm giảm nhịp tấn công của đội bóng Anh, đặc biệt nguy hiểm ở cánh trái, nơi họ liên tục xâm nhập và tạt bóng trước sự bất lực của Eric Garcia chấn thương rồi đến Araujo.

Barcelona cũng mắc sai lầm khi giăng bẫy việt vị không chuẩn xác, bị đánh bại bởi pha phối hợp giữa Hall và Barnes, để rồi Elanga dứt điểm ghi bàn.

Trận đấu trở nên cực kỳ tốc độ và thiếu kiểm soát, hai đội dồn ép nhau, tỷ số được cân bằng tại Camp Nou. Sau bàn thắng của Marc Bernal, Elanga lại gỡ hòa, được Anthony Gordon kiến tạo.

Barcelona gặp khó khăn trong việc lấy lại thế trận sau sai lầm cá nhân dẫn đến bàn thua 2-2. Họ trở nên nóng vội, mất bóng liên tục, lao vào một cuộc đấu tay đôi mà Newcastle rất ưa thích.

Bùng nổ

Cuối hiệp 1, Lamine Yamal ghi bàn trên chấm phạt đền sau khi VAR xác định Trippier phạm lỗi với Raphinha. Bàn thắng như liều thuốc trấn an cho Barca và khán giả tại Camp Nou, những người bất ngờ trước sự chống trả của Newcastle.

Barcelona đã trải qua những phút giây khó khăn khi Pedri và Fermín không thể kiểm soát trận đấu, khiến thế trận rơi vào hỗn loạn, điều mà đội bóng của Howe rất mong muốn.

Lamine Yamal làm say mê Camp Nou. Ảnh: FCB

Dù vậy, sau giờ nghỉ, Flick điều chỉnh kịp thời và trở nên điềm tĩnh, chính xác hơn, khiến Newcastle hoàn toàn bất lực.

Khả năng chọn thời điểm, dứt điểm, cùng sự tinh tế và tốc độ trong xử lý bóng đã tạo nên một khoảng thời gian 15 phút bùng nổ và thăng hoa, với dấu ấn của Fermin, sự máu lửa của Raphinha và bản lĩnh của Gerard Martin.

Bữa tiệc bóng đá trở nên trọn vẹn khi Lewandowski cũng tìm lại cảm giác ghi bàn trong sự phấn khích của khán giả.

Các bàn thắng đến từ nhiều kịch bản: di chuyển không bóng, tình huống cố định, và xen lẫn là chấn thương của Joan Garcia. Khi Barcelona tăng tốc và quyết tâm kết thúc mọi pha bóng bằng bàn thắng, gần như không ai có thể cản nổi.

Chỉ cần một chiến thắng là đủ, nhưng “Blaugrana” tạo ra tỷ số hiếm thấy. Màn trình diễn bùng nổ gợi nhớ đến trận chung kết Berlin 2015. Sau hơn 10 năm, người hâm mộ Barcelona lại bắt đầu mơ về chức vô địch Champions League.