Đội bóng nước Đức cũng muốn đưa Sancho trở lại sân Signal Iduna Park lần thứ ba. Tuy nhiên, thương vụ đi kèm điều kiện quan trọng, cầu thủ chạy cánh người Anh buộc phải giảm lương.

Hiện Jadon Sancho kiếm được 250.000 bảng mỗi tuần tại Old Trafford, dù Aston Villa đang chi trả 80% lương trong quãng thời gian mượn.

Dortmund đang nghiêm túc cân nhắc việc chiêu mộ Sancho. Lãnh đạo CLB đã liên hệ với đại diện cầu thủ này trong vài tuần gần đây.

Giám đốc thể thao Sebastian Kehl đề xuất chuyển nhượng. Các nhân vật chủ chốt khác ở Dortmund bao gồm Lars Ricken và HLV Niko Kovac đều ủng hộ thương vụ Sancho.

Thực tế, Jadon Sancho vẫn được nhiều người hâm mộ đội bóng áo vàng đen yêu mến, sau hai quãng thời gian thi đấu thành công trên đất Đức.

Hè năm 2021, MU chi ra 73 triệu bảng để rước về Sancho. Dẫu vậy, anh không đáp ứng được kỳ vọng, xích mích với HLV Ten Hag nên liên tục bị đẩy đi theo dạng cho mượn.

Giờ thì Sancho đang phục vụ Aston Villa nhưng chủ yếu vào sân từ ghế dự bị. Sự nghiệp lao dốc, cầu thủ xuất thân từ lò Man City muốn đứng dậy tìm hướng đi mới.

Trở về Dortmund được xem là cơ hội hoàn hảo để Sancho khôi phục danh tiếng.