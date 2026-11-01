Trước đối thủ vừa sức là SHB Đà Nẵng, CA TPHCM tự tin giành chiến thắng ở trận đấu muộn nhất vòng 6 LPBank V-League 2026/27, lúc 18h ngày 1/11.

CA TPHCM đang cho thấy phong độ tốt trong giai đoạn đầu mùa giải. Sau 5 vòng đấu, đoàn quân của HLV Arthur Diles thắng 3, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, CA TPHCM lần lượt đánh bại những đối thủ được đánh giá cao như Hà Nội FC, Thể Công Viettel và Ninh Bình.

Ơ trận gần nhất, CA TPHCM thắng Ninh Bình 1-0 ngay trên sân khách, giúp Tiến Linh và các đồng đội có thêm sự tự tin trước cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng. Với phong độ cùng màn thể hiện ấn tượng, ít ai nghĩ tới kịch bản xấu với CA TPHCM ở trận đấu này.

CA TPHCM tự tin tiếp đón SHB Đà Nẵng.

Hệ thống phòng ngự là điểm sáng của CA TPHCM. Sau 5 trận, đội bóng của HLV Arthur Diles mới nhận 3 bàn thua. Thủ môn Patrik Lê Giang cùng các hậu vệ đang tạo nên sự chắc chắn đáng kể.

Nhưng CA TPHCM cần phải cải thiện sự hiệu quả trên hàng công, khi chỉ có 6 bàn sau 5 trận. Những cầu thủ như Jason Cummings, Olaha Mạnh Đức và Williams Minh Hoàng cần tận dụng cơ hội tốt hơn, nếu muốn giúp đội nhà giành chiến thắng cách biệt trước SHB Đà Nẵng.

Bên kia chiến tuyến, sau sự khởi đầu không tốt, SHB Đà Nẵng bất ngờ đánh bại Hà Nội FC ở vòng 5. Chiến thắng rất quan trọng này tạo nên cú hích đối với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Không chỉ là 3 điểm quý giá mà còn cho thấy SHB Đà Nẵng vẫn có khả năng tạo bất ngờ trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Gặp CA TPHCM, SHB Đà Nẵng phải làm tốt nhất khâu phòng ngự. Việc họ nhận tới 11 bàn thua sau 5 trận cho thấy đội bóng sông Hàn không dễ giữ sạch được mành lưới và có điểm khi đối đầu với CA TPHCM.