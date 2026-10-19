CA TPHCM và Thể Công Viettel làm tất cả để giành chiến thắng trong cuộc đối đầu lúc 18h ngày 19/10, vòng 4 LPBank V-League 2026/27.

Trận đấu giữa CA TPHCM và Thể Công Viettel hứa hẹn là màn so tài đỉnh cao ở vòng 4 V-League 2026/27, khi cả hai đội đều sở hữu lực lượng mạnh, đặt mục tiêu cao nhất ở mùa giải năm nay.

Trước vòng đấu này, CA TPHCM có 4 điểm sau 3 trận, ghi 4 bàn và thủng lưới 3 lần. Thể Công Viettel có 3 điểm, ghi 3 bàn và nhận 4 bàn thua.

Trận CA TPHCM vs Thể Công Viettel hứa hẹn hấp dẫn.

Trên sân nhà, CA TPHCM bước vào vòng 4 với mục tiêu giành kết quả tích cực sau trận hòa 1-1 trước SLNA ở vòng đấu gần nhất. Dù có một điểm trên sân khách, Tiến Linh và các đồng đội vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn duy trì sự ổn định ở giải đấu.

Muốn giành chiến thắng, CA TPHCM phải phát huy khả năng tổ chức tấn công, đồng thời hạn chế những sai sót ở hàng phòng ngự. Trước một đối thủ có chất lượng đội hình tốt như Thể Công Viettel, sự tập trung trong suốt 90 phút là điều kiện quan trọng để đội bóng ngành Công an tìm kiếm 3 điểm.

Với cá nhân Tiến Linh hay Minh Hoàng, đây là trận đấu mà cả hai đều quyết tâm toả sáng, để ghi điểm với HLV Kim Sang Sik. Đặc biệt, tiền đạo Tiến Linh cần ghi thêm nhiều bàn thắng để khẳng định sự trở lại đội tuyển của mình là hoàn toàn xứng đáng.

Bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel đang chịu áp lực phải cải thiện thành tích. Sau chiến thắng 2-0 trước Đồng Nai ở vòng mở màn, đội bóng áo lính lần lượt thất bại trước CAHN và Hà Tĩnh, trong đó trận thua 1-3 trước đội bóng núi Hồng bộc lộ những hạn chế trong khâu phòng ngự. Tại đấu trường Cúp C2 châu Á, đội bóng này cũng nhận thất bại 0-1 trước Persib Bandung (Indonesia) ngày 14/10.

Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Popov, Thể Công Viettel vẫn là một tập thể mạnh, có khả năng cạnh tranh chức vô địch. Một chiến thắng trước đối thủ khó chơi CA TPHCM sẽ giúp Khuất Văn Khang và các đồng đội trở lại cuộc đua và tự tin vượt qua từng thử thách.

Lịch đấu vòng 4

Xem LPBank V.League 1 2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn