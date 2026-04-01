Barcelona tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Espanyol 4-1 trong trận derby xứ Catalunya, qua đó tiến thêm một bước dài tới chức vô địch La Liga 2025/26.

Đội chủ sân Camp Nou sớm kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng áp đảo. Phút 9, từ quả phạt góc của Lamine Yamal, Ferran Torres bật cao đánh đầu chính xác, mở tỷ số cho Barcelona.

Yamal có trận đấu chói sáng - Ảnh: FCB, La Liga

Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà thi đấu hưng phấn hơn, và đến phút 25, Yamal tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo để Torres hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, Espanyol vùng lên và có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 56 nhờ công của Pol Lozano. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội khách làm được. Barcelona nhanh chóng lấy lại thế trận và duy trì sức ép liên tục.

Phút 87, Lamine Yamal khép lại ngày thi đấu chói sáng với pha đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-1. Chỉ hai phút sau, Marcus Rashford – vào sân từ ghế dự bị ấn định chiến thắng 4-1 bằng cú dứt điểm một chạm sắc bén.

Barca chạm một tay vào chức vô địch La Liga mùa này - Ảnh: FCB, La Liga

Chiến thắng này giúp Barcelona nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 9 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 vòng. Với phong độ hiện tại, thầy trò HLV Hansi Flick đang nắm lợi thế cực lớn và đã tiến rất gần tới ngôi vương La Liga.