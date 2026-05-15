Đội bóng thành London rất muốn bổ sung nhân sự cho hàng tiền vệ, để tạo ra sự cạnh tranh với Declan Rice và Martin Zubimendi.

Mateus Fernandes nổi lên là ứng viên tiềm năng, mới 21 tuổi và gây ấn tượng mạnh tại Ngoại hạng Anh mùa này, bất chấp phong độ bết bát của West Ham.

Cả MU và Arsenal đang theo đuổi Mateus Fernandes - Ảnh: SunSport

Trước đó, tài năng trẻ Bồ Đào Nha nhận được sự quan tâm đặc biệt từ hai ông lớn là MU và Paris Saint-Germain.

Atletico Madrid cũng theo đuổi Fernandes hè năm ngoái, trước lúc anh rời Southampton gia nhập West Ham với bản hợp đồng trị giá 42 triệu bảng Anh.

Hiện Mateus Fernandes vẫn còn thời hạn 4 năm trong giao kèo với đội chủ sân London. Tuy nhiên, nếu bị xuống hạng, West Ham khó lòng giữ chân viên ngọc quý của mình.

Điểm mạnh của Fernandes là có thể thi đấu đa năng trên hàng tiền vệ, khả năng kéo bóng, xử lý trước áp lực tốt. Bên cạnh đó, Mateus nhanh nhẹn và sở hữu nền tảng thể lực dồi dào.

Chính Bruno Fernandes đang thúc giục các sếp MU chi tiền để kéo đàn em về sân Old Trafford, bởi anh đánh giá rất cao tiềm năng ở Mateus Fernandes.

Hè này, đội bóng thành Manchester dự định chiêu mộ ít nhất hai tiền vệ chất lượng. Chính vì thế, Mateus Fernandes sẽ có nhiều cơ hội tỏa sáng nếu chuyển đến "nhà hát của những giấc mơ".

Về phần Arsenal, HLV Mikel Arteta luôn tin tưởng vào bộ đôi Declan Rice vs Zubimendi ở khu trung tuyến. Dẫu vậy, đến giai đoạn cuối mùa, cả hai đều lộ dấu hiệu hụt hơi.

Christian Norgaard gần như không được sử dụng, còn Lewis-Skelly chưa đủ độ chín nên Pháo thủ mới nhắm đến Mateus Fernandes.