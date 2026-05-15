Thêm “quả bom” mới

Mỗi ngày lại có một “đám cháy” mới ở Real Madrid. Tình hình hiện tại của CLB là như thế. Kylian Mbappe ngồi dự bị trận Real Oviedo, rồi 'bốc hỏa' sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0.

“Tôi không đá chính vì HLV nói rằng trong mắt ông ấy, tôi chỉ là tiền đạo thứ 4 của đội, sau Mastantuono, Vini và Gonzalo. Tôi chấp nhận điều đó”, Mbappe nói khi đã thay đồ thường.

Mbappe trên ghế dự bị trận Oviedo. Ảnh: EFE

“Hãy hỏi HLV đi, tôi biết nói gì bây giờ. Tôi đã sẵn sàng đá chính. Đó là quyết định của ông ấy, tôi không thể tức giận được”, Mbappe tiếp tục với những phát biểu làm lộ ra vết rạn rất lớn, khoét sâu thêm cuộc khủng hoảng của Real Madrid.

“Giá mà tôi có tới 4 tiền đạo giỏi như thế. Tôi đã nói chuyện với Kylian trước trận và không hiểu cậu ấy diễn giải kiểu gì. Tôi chưa bao giờ nói câu đó”, Alvaro Arbeloa phản ứng từ cách đó 20m ban đầu có phần bối rối nhưng càng nói càng gay gắt.

“Một cầu thủ mà 4 ngày trước còn không thể ngồi dự bị (trận Siêu kinh điển), trong khi 3 ngày nữa lại có trận đấu khác, thì điều tốt nhất là vào sân hiệp 2 và đá chính vào Chủ nhật. Trận này, Gonzalo xứng đáng được thưởng bằng một suất đá chính”.

Arbeloa nhấn mạnh: “Tôi hiểu những ai không được đá từ đầu sẽ không vui, điều đó xảy ra với tôi mỗi ngày. Nhưng chừng nào tôi còn ngồi trên chiếc ghế này, tôi sẽ quyết định ai được chơi. Tôi không quan tâm họ tên là gì. Nếu họ thấy ổn thì tốt, còn không thì chờ trận sau”.

Khi bị hỏi liệu các cầu thủ có vô ơn với mình hay không, Arbeloa đáp: “Tôi không mong các cầu thủ đáp lại những gì tôi đã làm cho họ. Tôi hiểu cảm giác của những cầu thủ đẳng cấp cao, với tham vọng và cái tôi lớn. Tôi sẽ không thay đổi cách mình bảo vệ họ”.

“Điều này không chỉ xảy ra với Kylian. Chắc chắn còn với nhiều cầu thủ khác, nhiều hơn mọi người tưởng tượng. Hoàn cảnh của tôi khác với các HLV khác. Nhưng tôi hoàn toàn thanh thản.

Khoảnh khắc Mbappe vào thay Gonzalo. Ảnh: Diario AS

Tôi thấy tốt khi cầu thủ thể hiện rằng họ không đồng ý với quyết định của tôi. Điều đó không làm tôi bận tâm. Tôi sẽ tiếp tục làm theo cách mình cho là đúng cho tới ngày cuối cùng”.

Phòng thay đồ ngột ngạt

Không khí trong phòng họp báo ngày càng căng thẳng, trong khi ở khu phỏng vấn, Mbappe tiếp tục “xả” và thậm chí còn ám chỉ thời kỳ của Xabi Alonso.

“Tôi có cảm giác rằng chúng tôi từng có cấu trúc, có ý tưởng chơi bóng và rồi đánh mất tất cả. Kết thúc mùa giải mà không có danh hiệu là điều rất đau đớn. Chúng tôi phải học hỏi và chấp nhận chỉ trích”, Mbappe giải thích.

“Chúng tôi đã có thể làm tốt hơn và từng chứng minh điều đó ở nửa đầu mùa giải. Nhưng cuộc sống là vậy”.

Arbeloa không bỏ qua phát biểu này: “Nếu cậu ấy nghĩ vậy thì cũng được thôi. Có lẽ Kylian ghi nhiều bàn ở lượt đi hơn lượt về”.

Mbappe cũng nhận câu hỏi về việc chẩn đoán sai chấn thương đầu gối hồi tháng 12. “Real Madrid không bao giờ sai, đó là CLB vĩ đại nhất thế giới”, anh nói trước khi tiếp tục “đá xoáy”.

“Điều khiến tôi đau nhất là mọi người nghĩ tôi không muốn thi đấu. Ở nửa đầu mùa, người ta nói tôi đá quá nhiều, đá cả Cúp Nhà vua, điều đó vô lý. Sau đó đội thua một đối thủ ngang tầm. Rồi khi tôi chấn thương, người ta lại nói tôi không muốn đá. Vậy rốt cuộc tôi có muốn chơi hay không?”.

Mbappe công khai chỉ trích Arbeloa. Ảnh: Diario AS

“Kiki” cũng lên tiếng về việc trở về sân bay Barajas từ Italia trong những ngày nghỉ đúng lúc Real Madrid bắt đầu trận đấu với Espanyol.

“Tôi được CLB cho phép không ở Madrid. Tôi không phải người duy nhất không thi đấu và cũng không có mặt ở Madrid. Tôi không hiểu phản ứng của mọi người, nhưng phải chấp nhận thôi. Tôi nghĩ mình có thể thay đổi tình hình khá dễ dàng”.

Cuối đêm, Mbappe rời Bernabeu giữa những tiếng la ó dữ dội. Anh là sự thay đổi người thứ ba của Arbeloa và mỗi lần chạm bóng đều bị huýt sáo.

Bên cạnh Mbappe là Vinicius Junior, người tiếp tục nhận những tiếng la ó quen thuộc suốt nhiều tháng qua. Anh vẫn bị một bộ phận khán giả Bernabeu chỉ trích, dù lần này không phải mục tiêu chính.

Sau những ẩu đả, cũng như Florentino Perez họp bất thường để thông báo bầu cử, “quả bom” Mbappe khiến phòng thay đồ Real Madrid nổ tung.