Một kỷ lục nữa lại gọi tên Lamine Yamal. Lần này, câu chuyện không chỉ là những con số khô khan mà còn mang hình ảnh của bản lĩnh và sự trưởng thành vượt tuổi.

Niềm vui của Yamal sau khi ghi bàn vào lưới Newcastle. Ảnh: FCB

Trên sân khấu Champions League, trong một trận đấu giàu cảm xúc trước Newcastle, tài năng trẻ của Barca một lần nữa trở thành tâm điểm với cú đá phạt đền chính xác, góp phần giúp đội bóng xứ Catalunya giành chiến thắng 7-2.

Nhờ bàn thắng đưa Barca dẫn 3-2 mà đoàn quân bước vào hiệp 2 với tâm lý tốt hơn, trút vào lưới đối thủ thêm 4 bàn. Điều đáng nói là trước đó, chính Yamal đã mắc lỗi trong bàn thua thứ hai của đội nhà. Nhưng thay vì sụp đổ, anh đáp trả bằng cách mạnh mẽ nhất: ghi bàn.

Cái cách Lamine nhận trách nhiệm sút phạt đền, xử lý như một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, cho thấy “Blaugrana” đang sở hữu không chỉ một tài năng, mà là một nhân tố có thể định đoạt trận đấu.

Bàn thắng này cũng giúp Yamal chạm mốc 10 pha lập công tại Champions League, tính trên mọi mùa giải. Qua đó, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử đạt được cột mốc này, vượt qua đối thủ lớn nhất sự nghiệp là Kylian Mbappe.

Yamal chạm mốc 10 bàn thắng Champions League khi 18 tuổi và 248 ngày. Năm 2017, Mbappe đạt con số này khi 18 tuổi và 350 ngày. Một kỷ lục mang tính biểu tượng, bởi nó không chỉ nói về khả năng săn bàn, mà còn phản ánh tốc độ phát triển phi thường của một cầu thủ chưa bước qua tuổi 19.

Yamal đang viết nên câu chuyện của riêng mình. Với Barca, tài năn sinh năm 2007 này đó là nguồn năng lượng, niềm cảm hứng của đội – một “báu vật” thực sự.

Top 10 Cầu thủ ghi bàn tại Champions League trước 19 tuổi: