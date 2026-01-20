Đội bóng thành Milan đã có màn dạo đầu ấn tượng tại cúp châu Âu mùa này, thắng cả 4 lượt đấu đầu tiên và chỉ để lọt lưới duy nhất một bàn.

Tuy nhiên, đoàn quân HLV Cristian Chivu đã đánh mất hào quang sau hai thất bại liên tiếp trước Atletico Madrid và Liverpool, ngay trước giai đoạn nghỉ Đông.

Inter Milan sẽ tiếp Pháo thủ trên sân San Siro - Ảnh: Gazzetta

Thua nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh không những chấm dứt chuỗi 18 trận bất bại trên sân nhà của Inter ở Champions League, mà còn khiến Nerazzurri nguy cơ lần đầu tiên nhận ba thất bại liên tiếp tại vòng bảng.

Dẫu vậy, kể từ hôm thúc thủ trước Liverpool, Inter đã đứng dậy mạnh mẽ, thắng 6/8 trận gần nhất, bao gồm việc đánh bại Udinese cuối tuần nhờ pha lập công duy nhất của Lautaro Martinez.

Đội đầu bảng Serie A vốn rất mạnh khâu phòng ngự, giữ sạch lưới 4/6 trận vừa qua. Thế nên, màn so tài giữa Inter và Arsenal càng trở nên thú vị, giữa hai đội bóng sở hữu hàng thủ chắc chắn bậc nhất châu Âu lúc này.

The Gunners là đội duy nhất toàn thắng ở Champions League 2025/26 và chỉ cần giành thêm 1 điểm là đảm bảo suất trực tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp.

Chuỗi 6 chiến thắng ấn tượng của Arsenal bao gồm hai màn vùi dập Bayern Munich và Atletico Madrid, ghi 17 bàn thắng và lọt lưới duy nhất một lần.

Pháo thủ đã thắng 6 trận liền tại Champions League mùa này - Ảnh: Sky Sports

Thế nhưng, Pháo thủ có dấu hiệu sa sút hai trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, hòa không bàn thắng với Liverpool và Nottingham Forest.

Vấn đề nổi cộm mà HLV Arteta đang đối mặt chính là hiệu suất ghi bàn giảm sút của các tiền đạo. Chủ công Gyokeres gây thất vọng lớn, trong khi các vệ tinh khác như Martinelli, Madueke, Trossard thiếu ổn định.

Phải làm khách trên sân Inter có phong độ và quyết tâm cao hơn, Pháo thủ thành London khó lòng duy trì được thành tích bất bại tại Champions League.

Tỷ lệ châu Á: Đồng banh (0: 0) - TX: 2 1/4

Dự đoán: Inter Milan thắng 1-0

Thông tin lực lượng

Inter Milan: Hakan Calhanoglu và Denzel Dumfries vắng mặt vì chấn thương.

Arsenal: Max Dowman, Piero Hincapie và Riccardo Calafiori chấn thương. HLV Mikel Arteta dự định xoay tua đội hình.

Đội hình dự kiến

Inter Milan: Sommer; Acerbi, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Dimarco; Thuram, Martinez.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Merino; Madueke, Jesus, Martinelli.