Arsenal nhập cuộc hứng khởi
resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 17T173909Z_1559255104_UP1EM1H1D187W_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND NFO ARS (2).jpg
Họ tạo ra cơ hội từ những tình huống không chiến
G 4oFrZXkAEMjLr.jpg
Martinelli suýt mở tỷ số với cú đá bay sạt cột dọc
G 4nstgWoAAf8_P.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 17T173909Z_1559255104_UP1EM1H1D187W_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND NFO ARS (1).jpg
Sang hiệp hai, Pháo thủ gia tăng sức ép mạnh mẽ
resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 17T173909Z_1559255104_UP1EM1H1D187W_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND NFO ARS.jpg
Khung thành Sels luôn trong tình trạng báo động
1aaddddddd111.jpg
Cơ hội từ quả phạt góc của Arsenal
www_thesun_co_uk ryan crockett every second media 1052202542 (1).jpg
Aina để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng không có phạt đền cho Arsenal
www_thesun_co_uk ryan crockett every second media 1052202542.jpg
Nỗi thất vọng của Declan Rice và đồng đội
G 43Vx0XwAAGonL.jpg
Arsenal bị chia điểm
G 43_nWWIAEjJLr.jpg
Tốp 6 Ngoại hạng Anh

Nguồn ảnh: Premier League, SunSport, 433, AFC

Kết quả
Vòng 22
17/01/2026 19:30:00 Manchester United 2 - 0 Manchester City
17/01/2026 22:00:00 Sunderland 2 - 1 Crystal Palace
17/01/2026 22:00:00 Tottenham 1 - 2 West Ham
17/01/2026 22:00:00 Chelsea 2 - 0 Brentford
17/01/2026 22:00:00 Leeds 1 - 0 Fulham
17/01/2026 22:00:00 Liverpool 1 - 1 Burnley
18/01/2026 00:30:00 Nottingham Forest 0 - 0 Arsenal
Liverpool đánh rơi chiến thắng
Hoàn toàn áp đảo và vượt lên dẫn trước nhờ công Florian Writz, nhưng Liverpool vẫn để Burnley cầm chân 1-1 sau 90 phút ở Anfield.