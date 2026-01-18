Hoàn toàn áp đảo và vượt lên dẫn trước nhờ công Florian Writz, nhưng Liverpool vẫn để Burnley cầm chân 1-1 sau 90 phút ở Anfield.
Nguồn ảnh: Premier League, SunSport, 433, AFC
|Kết quả
|Vòng 22
|17/01/2026 19:30:00
|Manchester United 2 - 0 Manchester City
|17/01/2026 22:00:00
|Sunderland 2 - 1 Crystal Palace
|17/01/2026 22:00:00
|Tottenham 1 - 2 West Ham
|17/01/2026 22:00:00
|Chelsea 2 - 0 Brentford
|17/01/2026 22:00:00
|Leeds 1 - 0 Fulham
|17/01/2026 22:00:00
|Liverpool 1 - 1 Burnley
|18/01/2026 00:30:00
|Nottingham Forest 0 - 0 Arsenal
Sau nhiều ngày tịt ngòi, Cole Palmer đã ghi bàn trở lại trong chiến thắng 2-0 của Chelsea trước đối thủ khó chịu Brentford.
Giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước U23 Australia, U23 Hàn Quốc sẽ đại chiến U23 Nhật Bản để tranh tấm vé vào chơi trận chung kết U23 châu Á.
Hai bàn thắng của Mbeumo và Dorgu ở hiệp hai giúp MU đánh bại hàng xóm Man City 2-0, trong ngày ra mắt của tân HLV Michael Carrick.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.