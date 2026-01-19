Bất bại 19 trận liên tiếp, Milan tiếp Lecce trên sân nhà với mục tiêu giành thêm 3 điểm, cạnh tranh cùng Inter và Napoli trên đỉnh bảng Serie A.

Jashari, người thay Luka Modric, sớm khởi xướng pha lên bóng và chuyền cho Saelemaekers, nhưng cú dứt điểm đi chệch khung thành.

Milan kéo dài mạch bất bại ở Serie A. Ảnh: ACM

Saelemaekers sau đó kiến tạo cho Rafael Leao. Tuy vậy, đã có lỗi việt vị của chủ nhà.

Milan tỏ ra vượt trội trong lối chơi. Saelemaekers nổi bật khi di chuyển cả hai cánh. Trên hàng công, Leao thường xuyên phối hợp ăn ý Pulisic.

Gần cuối hiệp 1, Pulisic có cú sút góc hẹp về cột gần nhưng thủ môn Falcone đã kịp khép góc cứu thua. Hai đội tạm nghỉ với tỷ số 0-0.

Hiệp 2 bắt đầu bằng pha va chạm giữa Pierotti và Rabiot, tạo điều kiện cho Lecce thoát xuống, nhưng không gây ra nhiều nguy hiểm cho Milan.

Rossoneri bắt đầu dồn ép. Đường chuyền của Saelemaekers khiến Gallo vất vả giải nguy, sau đó Falcone cứu thua từ cú sút của Ricci.

Bộ đôi Leao và Pulisic cũng tiếp tục thể hiện sự ăn ý với pha phối hợp đẹp ở phút 62. Cầu thủ người Bồ Đào Nha kiến tạo, “Đội trưởng Mỹ” dứt điểm bị Falcone từ chối bàn thắng.

Sau khoảng 70 phút, Milan có 6 cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công. HLV Max Allegri quyết định tung Fullkrug vào sân. Cầu thủ người Đức đáp lại niềm tin ở phút 76.

Fullkrug ghi bàn duy nhất. Ảnh: Lega Serie A

Saelemaekers thoát xuống sát biên ngang rồi thực hiện pha vô lê căng ngang chính xác, để Fullkrug đánh đầu ghi bàn đầu tiên trong màu áo mới.

Cuối trận, Modric cũng được tung vào sân để cầm nhịp. Tiền vệ người Croatia nghỉ ngơi trong bối cảnh lịch thi đấu diễn ra 3 ngày/trận.

Trận đấu suýt nữa có thêm bàn thắng ở phút 89 với pha xử lý đẳng cấp của Modric, người phát động pha phản công và chuyền chính xác cho Nkunku. Tiếc là cựu tiền đạo Chelsea bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Ở những giây cuối, thêm cơ hội khác cho Nkunku từ đường chuyền của người đồng hương Rabiot. Falcone đứng vững, nhưng cách biệt tối thiểu và điểm số tối đa là đủ với Milan.

Ghi bàn: Fullkrug 76’.