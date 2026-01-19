Ban lãnh đạo đội bóng thành London đang cân nhắc xem có nên loại bỏ Thomas Frank trước trận gặp Borussia Dortmund tại Champions League giữa tuần hay không.

Điều này xảy ra sau khi phía CLB nhận thấy mức độ phản ứng dữ dội của người hâm mộ sau trận thua 1-2 trên sân nhà trước đội đang vật lộn nhóm cuối bảng West Ham.

Thomas Frank đang phải chịu nhiều sức ép - Ảnh: T.T

Thất bại đó khiến Tottenham tụt xuống vị trí thứ 14 trên BXH Premier League, kém tốp năm 8 điểm và cách khu vực xuống hạng 10 điểm.

Các nhân vật chop bu của Spurs muốn thăm dò dư luận trong đội ngũ của Thomas Frank để đánh giá xem, liệu cựu HLV Brentford còn nhận được sự ủng hộ từ nội bộ hay không.

Nhưng ngày càng có nhiều người cho rằng, thuyền trưởng người Đan Mạch không thể khôi phục lại quyền lực. Thế nên, bước đi tốt nhất cho tất cả các bên là chấm dứt sớm triều đại 7 tháng tồi tệ này.

Nếu Thomas Frank rời đi trước cuộc chạm trán Dortmund, trợ lý John Heitinga nhiều khả năng sẽ đảm nhận vai trò tạm quyền.

Cựu hậu vệ cánh người Hà Lan từng có kinh nghiệm huấn luyện Ajax hồi đầu mùa, dù ông chỉ giữ vị trí HLV trưởng trong 5 tháng.

Pochettino có thể quay lại Tottenham - Ảnh: SunSport

Mauricio Pochettino - người được nhiều fan Spurs yêu thích sẽ là ứng viên hàng đầu tiếp quản ghế nóng sau World Cup 2026, khi ông hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyển Mỹ.

Một cái tên khác cũng nhắc đến nhiều là Xavi - hiện đang thất nghiệp. Huyền thoại của Barcelona từng giúp đội bóng xứ Catalan giành chức vô địch La Liga năm 2023.