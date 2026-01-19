Bảng xếp hạng bóng đá La Liga mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
|Kết quả
|Vòng 22
|17/01/2026 19:30:00
|Manchester United 2 - 0 Manchester City
|17/01/2026 22:00:00
|Sunderland 2 - 1 Crystal Palace
|17/01/2026 22:00:00
|Tottenham 1 - 2 West Ham
|17/01/2026 22:00:00
|Chelsea 2 - 0 Brentford
|17/01/2026 22:00:00
|Leeds 1 - 0 Fulham
|17/01/2026 22:00:00
|Liverpool 1 - 1 Burnley
|18/01/2026 00:30:00
|Nottingham Forest 0 - 0 Arsenal
|18/01/2026 21:00:00
|Wolves 0 - 0 Newcastle
|18/01/2026 23:30:00
|Aston Villa 0 - 1 Everton
Chung kết AFCON 2025 tại Rabat biến thành cơn địa chấn bóng đá châu Phi, khi VAR, hỗn loạn và khoảnh khắc định mệnh đẩy cảm xúc lên cực điểm.
Barcelona gục ngã trên sân Sociedad trong trận đấu then chốt của cuộc đua vô địch, khi hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm và không thể sửa chữa dù nỗ lực muộn màng.
Kết quả bóng đá hôm nay 19/1/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
U23 Việt Nam chạm trán U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á khiến nhiều người hâm mộ phấn khích. Nhưng đằng sau cảm giác “dễ thở” lại là không ít thách thức tiềm ẩn.