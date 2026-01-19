G 9cFpoWsAAQOR8.jpg
Ngay giây thứ 11, Rohl suýt đưa Everton vượt lên dẫn trước với cú đá trúng cột dọc
Quãng thời gian tiếp theo, hai đội thi đấu với thế trận cân bằng
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
Sang hiệp hai, Aston Villa cố gắng tìm bàn mở tỷ số
Tuy nhiên, sai lầm bắt không dính bóng của thủ thành Martinez khiến đội chủ nhà phải trả giá
Barry (phải) bấm bóng kỹ thuật ghi bàn cho đội khách
Niềm vui của tiền đạo Everton
Aston Villa cố gắng tìm bàn gỡ ở khoảng thời gian còn lại nhưng bất thành
Thất bại đáng tiếc của Aston Villa
Aston Villa vẫn giậm chân ở vị trí thứ 3 trên BXH Premier League

Nguồn ảnh: Premier League, 433, AVFC

Kết quả
Vòng 22
17/01/2026 19:30:00 Manchester United 2 - 0 Manchester City
17/01/2026 22:00:00 Sunderland 2 - 1 Crystal Palace
17/01/2026 22:00:00 Tottenham 1 - 2 West Ham
17/01/2026 22:00:00 Chelsea 2 - 0 Brentford
17/01/2026 22:00:00 Leeds 1 - 0 Fulham
17/01/2026 22:00:00 Liverpool 1 - 1 Burnley
18/01/2026 00:30:00 Nottingham Forest 0 - 0 Arsenal
18/01/2026 21:00:00 Wolves 0 - 0 Newcastle
18/01/2026 23:30:00 Aston Villa 0 - 1 Everton